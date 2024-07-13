馬凱／成也美元敗也美元 大國的悲歌

一場可稱之為世紀大辯論的美國總統競選辯論，一邊是來勢洶洶，被稱為滿口謊言的老頑童，一邊是老態龍鐘、語無倫次的老邁在任者。民意調查結果，拜登大敗；但英國媒體則一語道破，「最大的輸家是美國！」

的確，老態龍鐘的不只是是大敗的美國總統、也是民主黨能夠推出的唯一候選人拜登，而是竭力支撐霸權，但國內外千瘡百孔，基本建設老舊落伍，製造業羸弱無力，科技發展逐步落於人後的美國。

半個多世紀來美國獨霸全球所仰賴的，除了能夠幸運地躲過兩次世界大戰戰火蹂躪，還有一個或許更為重要的優勢，那就是獨霸全球的美元。美元不僅是全球貿易幾乎唯一的交易媒介，更是全球央行最重要的外匯儲備。這使得一紙美元全球通行無阻，美國政府的債務，為各國央行樂於持有的資產；更誇張的是，全球通行的美元竟是美國政府隨意可印發的支付工具，可向各國任意提取所需的物資。這得天獨厚的特權自能讓其國力欣欣向榮，甚至可用做制裁對手的武器。

這寶貴的特權起初要用黃金換取。在金本位制度崩潰後，一盎斯黃金兌換卅五美元的承諾，支撐了美元通行全球的地位。但一九七一年由於美國深陷越戰泥淖，原本占全球七成的黃金儲量不斷下降，美國通膨大起，原本卅五美元的約定已不切實際，各國紛紛要求以美元兌換黃金。尼克森總統乃悍然單方面取消兌換黃金的承諾，從此美元成為信用貨幣，全賴美國的信用為後盾。與此同時，也讓美國脫除束縛，可隨心所欲印鈔貿易。唯一的疑慮就是，此時美國國力尚未足以當此重任；乃由國務卿季辛吉與沙烏地高層協商，以美國軍事、科技支援，換取沙國及ＯＰＥＣ國家以美元出售石油，並將所獲油元回購美國國債；乃使當年高度仰賴石油的全球各國共享美元，同時也讓美國政府所借國債有一大好出路。

美元獨霸半個世紀，固讓美國占盡全球便宜；但占便宜反而吃大虧。由於印鈔舉債太方便，從上到下慣於寅吃卯糧，貿易赤字愈來愈大，外國商品也充斥市面，本土生產反而不利；若干國家趁隙壓低幣值大舉出超美國，更進一步斲傷製造業生機。近幾年更變本加厲，政府大事減稅又揮霍鉅資進行大規模補貼，使國債占ＧＤＰ比重廿年間擴增一倍。目前付息預算已超過國防預算，負擔日益加重，恐將不堪負荷。這對於美元在國際間的信心會是愈來愈大的打擊。

加以俄烏交戰，美國率其盟友以美元做為制裁武器，令許多國家心以為危。火上加油的是，中美惡戰，美方制裁日益嚴厲，中國大陸乃積極減持美債，努力去美元化。由於中國大陸本為美元第二大持有國，因此全球外匯儲備中的美元也不斷下降，六年前尚占六十三％，去年已降至五十四％，估計不出數年將破五十％。不僅美元地位遜色，而且隨著外匯儲備占比大降，美國國債的銷售將愈來愈乏力，殖利率逐步升高，美政府的還債付息能力更受打擊。

最近網傳沙烏地於六月九日中止與美國的五十年石油協議。此說難查證，但沙國的確早視中國為第一大買主；與伊朗復交中國居功甚偉，而且以哈戰爭中美國偏頗立場亦令其不滿。因此不論協議有無或是否中止，沙國已用人民幣售油中國，未來隨著數位人民幣通行更廣，占比自亦水漲船高。此外，金磚國家今年十月將討論自主貨幣，東協十國也主張本幣交易，在在打擊美元地位。這是半世紀來美國首度面對此一嚴肅問題。占慣便宜、吃慣霸王餐的美國，前程將如何？（作者為經濟評論者）