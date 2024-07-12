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廖元豪／槍口對內的動員戡亂與認知作戰

聯合報／ 廖元豪
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威權時期的國民黨政府，是以「動員戡亂」為由，限制台灣人民的言論、結社、思想等自由，有任何人說對岸好話，或是批評政府，就扣上個「為匪宣傳」、「三合一敵人」（共匪、台獨、國內陰謀分子）的帽子。照理說，動員戡亂應該是對外─消滅萬惡共匪─才對，可是當時真正被「戡亂」的對象，多半是內部的台灣人。

這些威權遺跡，與當今政府、執政黨、側翼成天講的「認知作戰」對比一下，是否很有既視感？他們說中共不斷用各種方法滲透，並且買通、影響台灣人當他們的「協力者」。然而，從沒聽說他們用什麼方法去打擊、破壞、摧毀敵方工作據點，倒是一天到晚在台灣內部找人給扣上「協力者」、「滲透者」紅帽子。這些「反認知作戰」到底對抗中保台有什麼效果，沒人知道；但用來對付國內批評者、挑戰者、反對黨，倒是很有效果。因為在外敵、厭中、拒統氣氛下，很多人聽到「中國」馬上就情緒激動跟著一起「反」，至於人家到底說了什麼，幹了什麼，根本不在意。

就像之前立法院審議「立法院職權行使法」，民進黨表決輸了，居然說出「占領主席台不是國民黨、民眾黨，是習近平」這種話；在「國會改革」議題辯論時，側翼發現實體內容辯不過了，就冒出「不要讓親中政黨阻礙台灣人的政黨」這種怪論，彷彿台灣只能有一個政黨，立法院只能是橡皮圖章。也有自命「反認知作戰」的高手，每次要指摘、辯論，劈頭就說人家的話是「謠言」。這些人雖是政客、側翼，但也都是讀過書的人，為什麼講得出這些無厘頭又近乎公然侮辱的話語，然後竟還有煽動的效力？

這就是新時代「動員戡亂」與「認知作戰」的結合，是國民黨威權統治的2.0進化版。一方面運用人們害怕、厭惡中共的情緒，另一方面買通、動用國家機器與側翼，用一套語言戰法，鋪天蓋地抹紅反對者。他們的終極目的也一樣，就是要消滅所有「批判政府的言論」，讓台灣成為一言堂，鞏固他們的統治。這純粹是槍口對內，要戡的「亂」都是台灣人，而且是不投票給他們還敢罵他們的台灣人。

最近就有個新聞，充分顯示「認知作戰是在對付自己人」。不知名的「國安人士」表示：「中國近期積極鎖定台灣青年，以交流為名，夾帶紅色景點，輸出統戰資訊。」如果國安人士只說到此，那其實沒什麼，兩岸相互交流，各自希望把最好的一面展現出來，天經地義。但最後一段突然出現具體指控：洪秀柱率領的「海峽兩岸青年發展論壇」活動、國內政黨「青工會」系統出面邀約的，或「各類兩岸交流協會」，都是「協助中國邀訪青年的協力者」！這種已構成誹謗的抹紅，才是不知名「國安人士」要說的。尤其他的地圖炮，將每個「兩岸交流協會」都打成中共在台協力者，多麼可怕！

在戒嚴＋動員戡亂時期，除了有懲治叛亂條例之類的惡法外，政府全面控制媒體與教育系統，因此抹紅有效。然而，在終止動員戡亂，兩岸和平交流，台灣高度民主化，且媒體開放後，我們曾經以為政府再也無法搞這套把戲了。不意現在又可玩起「恐中」遊戲，加上政府購買、操弄網軍，更敢用廣告、業配、補助、換照，以及其他手段控制搖搖欲墜的傳統媒體產業，新版的動員戡亂又回來了。以前是「匪諜就在你身旁」，現在是「到處都有協力者」；二者用語不同，但不對付中共、卻專門抹紅自己人，藉以鞏固政權，則一也。（作者為國立政治大學法律學系副教授）

中共 側翼 台灣人

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