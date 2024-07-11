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魏國彥／狂怒洪水 都是海洋惹的禍

聯合報／ 魏國彥
洞庭湖5日下午決堤後，終於在8日晚間完全封堵，但堤防內仍有2.1億立方公尺、等同15座西湖的積水，約需17天才能完全排出。新華社
洞庭湖5日下午決堤後，終於在8日晚間完全封堵，但堤防內仍有2.1億立方公尺、等同15座西湖的積水，約需17天才能完全排出。新華社

魏國彥
魏國彥
七月六日，大陸湖南省洞庭湖一線堤防潰堤，岳陽市氾濫面積達四十七平方公里（相當於四分之一個台北市），道路成為黃色河流，大水淹沒紅綠燈。洞庭湖是中國第二大淡水湖，接納湘、資、沅、澧四大河的水量，吞吐長江，原來具有調節水量的功能，現在成了致災的源頭。風雨之來，並非一日成虎，因流域多處大雨紛紛，已經超過廿天了；例如，數天之前湖南長沙暴雨，洪水湧入地鐵與商場，交通停擺，城市斷供。

這些只是中國華南、華中、華北眾多水患之一，六月下旬以來，長江中下游的湖北、江西、安徽、江蘇陸續傳出災情。當年屈原投水的汨羅江水滿為患，半個汨羅市泡在水裡；江西鄱陽湖水位暴漲，瓷器名都景德鎮的農村大片淹沒。官方聲稱，這些洪水的規模百年一遇，安徽歙縣甚至一星期出現兩次。

這幾天山東臨沂、河南東部與南部也陸續傳出汛氾警訊。整體來看，從六月中旬開始，暴雨帶從貴州、廣東、福建、浙江一路北上，進犯湖南、湖北、江西、江蘇，現在前鋒已兵臨河南、山東。南澇北移，如同漁陽鼙鼓，動地而來。

暴雨來襲時還伴隨龍捲風，廿多天來，大陸各地傳出民眾錄下的「視頻」，在廣州市鐘落潭鎮，龍捲風捲起的大物件撞上高壓電線，引發連環爆炸，被稱為「火龍捲」。各地大雨之前先有暴雷，有的地方還下起冰雹，冰火交加，如同老天發怒；咆哮的雷電、狂怒的雨水、洶湧的河流，輪番席捲大片河山。

這一切其實與海洋有關，中國的東面與南方有著全球最為溫熱的海洋，海表溫年平均超過攝氏廿八度，被稱為「西太平洋暖池」。十多年來我與學生們研究這片「暖池」的古氣候變化，發現過去卅六萬年來，每當大氣中的溫室氣體濃度超過一個閥值（二二○ppm），海表的增溫就成為原來的二到四倍。此刻，溫室氣體濃度在過去七十年來持續上升，可能又超越了另一個更高的閥值，再度引發西太平洋暖池的過激反應。

果不其然，查看美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的全球海表溫度圖，卅年來，暖池的溫度上升，範圍擴大。目前這樣的海上熱浪，在台灣引發了每日下午的雷暴雨，更在中國大陸造成歷時將近一個月的洪氾，以及與時俱進的南澇北移。

海洋的體積廣大，透過海氣交換，能蘊存地球大氣因溫室效應而增加的多餘熱量，達到百分之九十。初期，海洋如同彌勒佛大肚能容，把新增的熱量往肚子裡吞，但是再大的倉儲也有堆滿放不下的時候，廿一世紀以來，海洋似乎已經滿溢爆倉，「海洋熱浪」在廿一世紀的第二個十年已創歷史新高，海洋開始盡情表現「地球暖化」了！鄰近西太平洋海洋熱區的中國大陸，也就成了狂暴天氣蹂躪的可憐天地。洪流千里，居民輾轉，惶惶不可終日！（作者為台灣大學退休教授）

暴雨 龍捲風

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