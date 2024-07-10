楊志良／偽民進黨滅國毀台

民進黨成立於一九八六年，並促成隔年台灣全面解除黨禁、報禁的民主大改革，迄今卅八載。民進黨曾精英輩出，包括已過世的黃信介、施明德；至於早期黨員如張俊宏、呂秀蓮、沈富雄、郭正亮、陳文茜、鄭麗文等，就算不是高風亮節，至少品性端正。但他們對今日貪腐無能的民進黨多次不假詞色的批判，甚至身為罪犯的前總統、黨主席陳水扁，亦有不少微詞，均認為最近兩任民進黨總統及今日的民進黨，是毀了民進黨精神的篡黨分子。

最有趣的是，民進黨前主席施明德，被國民黨迫害坐監前後廿六年，全部牙齒被打掉，被譽為「台灣的曼德拉」。他發現阿扁總統貪汙腐敗，發起紅衫軍倒扁運動，每人捐百元，最終集資破億經費。二○○六年九月九月在凱道集合包圍總統府。阿扁總統無回應，民眾焦躁不安，高喊攻入總統府。所幸施明德出面阻止群眾暴衝，認為將破壞整個國家體制，當然他也是唯一能阻止此事之人。

絕對的權力，必造成全面的腐敗，除了陳水扁貪腐之外，下一位民進黨籍總統蔡英文被稱為「蔡皇」，權力一把抓，除行政外，立法、司法、監察、考試、預算、媒體等都不在話下。她常以今日之我否定昨日之我，又以明日之我再否定今日之我，謊言連篇，公開批評她，她也無所謂，反正握有媒體及綠色名嘴，能奈她何？反倒可以替她證明台灣有言論自由。但原是綠媒的彭文正，指出她論文是假、博士學位也是假，踩到她的本命區，便以司法迫害，讓他流浪美國，有家歸不得。

蔡英文及偽民進黨全面貪腐，錢權都不放過，施政卻極端無能，虐兒、虐老事件頻傳，青少年甚至國軍、警察自殺自殘均達到新高；打詐無能，因為詐騙王國中心就在總統府及民進黨總部；人民水深火熱，年輕人普遍低薪工時長，買不起房子、養不起孩子，只得不婚不育。國家殘敗至此，政權卻又再交到只得到四成選票的賴清德手上。

政權落入更加腐敗的民進黨手中，全面對抗新民意通過的「立法院職權行使法」，指使御用媒體、名嘴，指稱在野立委係「受命於習近平」，異見者均打成「第五縱隊」。若真是如此，除了給這些人戴紅帽外，國安及檢調單位竟不調查嚴辦，豈非完全失職，全應廢除革職？

在野要求針對「立法院職權行使法」公開辯論，綠營理不直氣還壯，發動府、院、黨、監院全面抵制，甚至要求釋憲，更動員青鳥，耗費大量社會成本，進一步弱化國家。

社會各界對賴總統及民進黨胡言亂語的理性駁斥，所在多有，不再贅述。總而觀之，賴清德及民進黨所作所為，就是模仿共產黨當年的所作所為，因為擋不住各界批判，只得全面對在野發動罷免，也必遭在野反罷免；如此分化台灣各階層，製造內部矛盾，國無寧日，消滅中華民國及整個台灣，恐將是賴的唯一政績。

救國之道，唯有效法施明德先生，對貪腐政權給予致命的打擊！（作者為前衛生署長）