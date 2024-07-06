盛治仁／精進競爭力、勇敢面對挫敗

最近觀賞了「新創大騙局」影集，描述矽谷新創的一個大騙局。二○○三年，十九歲的荷姆斯從史丹佛大學輟學創業，後來用「一滴血即可體檢」的故事吸引了許多政商名流支持，到處領獎加演講，還因其穿著仿效偶像賈伯斯被譽為女版賈伯斯，成為女性成功創業的典範人物。

之前從媒體的報導就大致得知此事，覺得荷姆斯很可惡，看影集時卻覺得她很可憐。原來她父親公司出現財務問題，影響了家庭生計，必須低聲下氣去跟太太的朋友求助，受盡屈辱，這讓荷姆斯立志要成功，要自立自強。

她在史丹佛一年級時就以極端積極的態度，破格進入了工學院院長的實驗室，跟一群研究生工作。後來決定輟學，把學費作為創業基金，個性上是位成就動機超高的創業者。

她原先的動機也很純正，因為自己有針頭恐懼症，希望不用打針抽血就能體檢出重大疾病，造福普羅大眾。她初期募資非常不順利，當好不容易有潛在投資者無預警來到辦公室，要參觀原型機而一切尚未就緒時，她整個慌了！在那個關鍵時刻她做了一個重要決定，造假蒙混過關，希望再多爭取一點時間把設備改良成功。

不幸從第一個謊言之後，就再也停不下來了，必須一再地用更大的謊來圓，直到後來不可收拾。而她竟然有辦法成功地陸續吸引到許多知名人士支持背書，甚至進入董事會；包括前國務卿舒茲、季辛吉、希拉蕊柯林頓、媒體大亨梅鐸和甲骨文創辦人艾里森等，大大提升了其公信力。她被時代雜誌提名為前百大最有影響力人物，公司還被富比士估值約九十億美金，荷姆斯就這樣在豪宅裡過著用謊言堆砌的豪奢生活。

由於這個技術太過神奇，開始有醫學教授和華爾街日報的調查記者提出質疑，加上內部吹哨人的爆料檢舉，最終戳破了大謊言泡沫，被判刑十一年入獄，發人深省。

想創業、要成功，一點錯都沒有；但為了成功不擇手段，就種下了日後失敗的種子。尤其當她說服自己跨出說謊的第一步時，後面繼續錯下去就沒那麼困難了，這就是滑坡效應（slippery slope），在各行各業都可以看到，錯事做多反而變自然了。做人做事一定要守住最初的原則，一旦破防就很難補救。

另外則是避免過度自信。人有自信是好事，沒有自信也很難成事，但過度自信則會逼使自己去做超過能力的高難度挑戰，且不願意接受失敗的現實，反而讓事情愈加惡化。

不論從不同影集，或現實世界的接觸，我都看到投身新創事業者為募資承受的極大壓力，有時會迫使他們偏離本業的開發精進，而將精力專注於尋找資金挹注。多年前敝公司曾和一家國外電信供應商合作，在旅館房間提供上網熱點及撥打當地電話的免費手機給旅客使用，當時我就很不解其商業模式要如何維繫。果然兩年後這家電信公司就因為只重視普及率來募資，卻忽視獲利率而倒閉。

要能走得長、走得穩，不能有投機心態或走捷徑，必須紮實地精進本業核心競爭力，勇敢面對過程中的挫敗。如邱吉爾所言，成功不是結局，失敗也並非末日，重要的是要有持續前進的勇氣。（作者為雲品國際董事長）