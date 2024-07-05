方祖涵／巴黎奧運的平權起點

方祖涵

巴黎奧運即將成為奧運史上，首屆男女參賽者數量相等的一屆，在七月下旬開始的比賽，會有男女各五千兩百五十名選手登場獻技。

三年前東京奧運女性運動員占百分之四十八，此屆終於提升至五成，無疑是平權運動重大里程碑。除了象徵性宣示，這個數字對新世代女性來說，會是投入運動競技的重大鼓勵，讓更多的女性和女孩參與體育運動。增加女性運動員能見度，可以挑戰刻板印象，並帶來更多正面的榜樣作用。

此外，給女性運動員公平機會，也可望促進體育領域性別平等政策。從公共政策角度來看，各國政府可能因此用積極措施提供兩性相同資源，也是值得期待的正面效應。

有趣的是，此項平權里程碑，台灣倘若較為無感，是完全可以理解的。從十二年前倫敦奧運起，雖然女性選手不是代表團多數，卻總是獲得最多獎牌。近年奪牌項目包括舉重、射箭、跆拳道、空手道、拳擊、羽球，每一項都曾經讓國人感到興奮與驕傲。

不過，宣示意味十足的平等數字，只是里程碑，而非終點站。

儘管男女選手一樣多，國際奧林匹克協會大多數要職皆由男性掌握，董事會成員女性也僅占三分之一。在巴黎奧運裡，六成技術人員是男性，雖然女性人員比東京奧運成長不少，仍然是相對少數。

同樣地，雖然台灣女性選手奪牌人數眾多，卻反映出另一種現實。長期以來，女性要靠運動謀生，最有效模式就是在大型賽事奪牌。台灣有全世界數一數二的獎金額度，得到獎牌就有收入，也曾有選手因此鋌而走險使用禁藥，損害個人健康與聲譽。

男女運動員人數相等是一個顯著成就，但評估真正的性別平等，需要超越數字。資源獲取、訓練設施、教練、贊助和媒體關注度等因素，在實現完全平等這件事上，皆有非常重要的作用。在資源掌握上，台灣跟國際奧會一樣，傳統以男性為主；如果拿大專校院體育運動相關科系教師人數當作衡量標準，男女相差甚至是二比一。在男性主掌的運動環境裡，女性要出頭已是難事，還造成不少性別霸凌與侵犯憾事。台灣媒體報導女性運動員時，經常用外貌當作重點，也是不公平的性別差異。

事實上，近年來已經有不少女性運動員獲得比男性更高的關注度。像美國女子足球代表隊、網球場上的威廉絲姊妹，以及剛轉職業的籃球選手凱特琳．克拉克，都是絕佳例子。進軍巴黎的台灣代表隊，將是包括戴資穎、謝淑薇、詹詠然等數位台灣女性好手的奧運告別作。除了希望每一位參賽選手都能獲得相同掌聲，享受賽事、盡情發揮以外，也更深切期待性別平權藉此繼續前進。

希望在不久後的未來，每一位運動員無論性別，都能公平享受運動的美好與榮耀。（作者為運動文學作家）