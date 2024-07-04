薛承泰／閣揆之卓見與拙見

薛承泰 日前卓揆拋出促進婚育見解，希望戶政資料扮演積極角色，找出適婚與適育者進行接觸。此想法可能來自五十多年前所推動的家庭計畫，當時由公衛護士下鄉進行宣導而奏效。

過去推動節育會成功，民智未開、許多人不懂得避孕是因素之一；若是炮製故法，難道是以為當前年輕人不懂婚育，需要戶政機關當媒人與送子娘娘？不論「卓揆之見」是否為「拙見」，關鍵應在於賴政府是否重視家庭與婚育價值。

賴總統並非在富裕家庭長大，尤其父親早逝，母親茹苦含辛，拉拔阿德及五位兄弟姊妹，母親對家庭的影響深遠。賴總統成家後育有二子，也頗有成就；相信經營這個家庭，即使不是荊棘滿布，也應嘗盡酸甜苦辣。總之，賴總統對家庭的體驗和蔡英文大大不同。筆者認為，要挽救台灣的少子化，賴總統即應出來強調家庭與婚姻的價值，否則任何對策都難落實。

相信民進黨智庫及政府相關人員當中，對於台灣生育率在蔡英文主政下，年年出現生育率與生育量雙雙下跌，都知道原因也提出了對策，但就是不敢主張家庭與婚姻價值的重要，想必是「揣摩上意」與「皇上聖明」的心態，反正政策失敗也沒有人扛責任。

其實，阿扁執政八年也是連八年生育率與生育量雙降。聯合國於二○○四年開始把台灣列入世界生育率最低的十個國家或地區，頻頻提出警告，當時扁政府雖知情，但為何不提出「鼓勵生育」呢？

是因許多人認為台灣人口密度高，生育率低可以緩解人口壓力；這個迷思，一直到二○一○年馬英九提出「少子化是國安危機」才得到解套，因為台灣生育率降得太快，人口結構改變所帶來的衝擊，遠勝於數量的影響。另一方面，乃鑑於當年許多婦女團體支持阿扁，政府官員認為鼓勵生育，將得不到婦女團體的支持。就這樣，台灣錯過鼓勵生育的節點，時間一拖久，婚育行為成為社會習性，政府即使砸重金也難挽回。

進入廿一世紀，東亞幾個國家或地區生育率都變得超低，台灣與南韓更是世界墊底。如果自一九五○年代起算，台灣生育率的降幅是世界最快！從一位婦女生七個小孩，降到去年生○點八六個小孩。賴總統可以自家為例，父母生了六個小孩，賴總統這一代手足加總可能生超過十個小孩，可是下一代會生幾個呢？若按近年生育率走下去，二○五○年賴家還有幾人？其中又有多少是老人？就算是台灣在那時已經獨立，如何能維持呢？

或許有人會說，這是世界趨勢，人類將來自有因應的辦法。然而，問題關鍵是台灣生育率下降最快，正走在世界最快的老化路程上。至於因應的辦法或相關科技是否來得及救，而不要等到台灣自然亡？

日本儘管比台灣更早發生少子化，可是生育率至今仍有一點二人，亦即，每一名日本婦女比台灣多生○點四人；然而，日本政府已付出很高的代價，不僅卅年來絞盡腦汁投入六十六兆日圓，還不斷有人示警民族滅絕的危機。

賴總統不妨抽空看看近年內政部的人口統計，去年只有十三點五萬個新生兒，比前一年的虎年還少；今年是龍年，至今卻未見起色。如果對照您出生那年有四十二萬個嬰兒，您的兒子出生時也有卅多萬，您對未來有何卓見？去年這十三點五萬個嬰兒，十七年後念大學，屆時會有多少大學關門？又有多少人可以上戰場呢？

（作者為台大退休教授）