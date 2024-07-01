近日讀了幾篇批判美國上層階級的文章，文中提到奢侈的信念（luxury beliefs）這觀念，深受啟發。所謂奢侈的信念其定義是，上層階級所推廣的某些理念有助於彰顯並維持其階級地位，但卻會對中下階級造成傷害。我認為這個觀念也有助於我們理解台灣的上層階級所倡導的一些理念，政策制定者在採納這些理念前，應該要更深思熟慮。

十九世紀末，美國經濟學家韋伯倫在他的《有閒階級》一書中，提出「炫耀性消費」理論時，認為上層階級可以從一些消費行為中彰顯其地位，例如穿著令人行動不便的蝴蝶領禮服（中下階級人士因為工作與生活型態，很難如此穿著）、使用中下階級難以負擔的名牌打扮自己等。然而，隨著社會的富裕以及資訊的流通，很多名牌會擴散到中下階級，上層階級愈來愈不容易透過物質消費來炫耀自己的地位，因此，上層階級就必須用知識或思想理念來炫耀。

例如，在三四十年前的台灣，能喝上威士忌、葡萄酒而不是喝平價的紹興酒，就是某種炫耀性消費，但當社會大眾普遍都喝得起威士忌、葡萄酒時，上層階級人士就不能只會喝葡萄酒、威士忌，而必須了解各種酒的知識、參訪過知名酒莊等知性內涵，這時，喝酒時所炫耀的不再是物質上多名貴的酒，而是知性上能炫耀的品酒經驗與知識。

教育是階級流動最重要的驅動力，中下階級要翻身最可能的方式是透過教育，因此，容我用教改以及雙語教育兩個教育政策來說明奢侈的信念可能造成的不良影響。

根據調查，有接近七成的民眾對已推動三十年的教改不滿，多項研究證實，三十年教改的結果是有利於社經地位高的中上階級，卻不利於中下階級，導致好的大學有愈來愈高比例的學生來自中上階級家庭。事實上，對教改不滿的中上階級還可以輕易地送孩子到國外念書，這些現象都固化了台灣的階級結構。會有這樣結果，就是當初推動教改的人都來自社會中上階級，他們很有理想，希望減輕學生負擔，避免填鴨教育，要小班小校、廣設高中大學、推動教育現代化等等。這些信念都很好，但對於很多中下階級的家庭來說，他們根本沒有足夠的資源遵循這些教育理念來培養孩子，中下階級要透過教育翻身也就更難了。可以說，推動三十年的教改就是奢侈的信念。

過去幾年，政府受到一些社會菁英的影響而積極地推動雙語教育（其實是英文教育），這又是一個奢侈的信念。中上階級深知英文的重要，希望大家把英文學好以增進台灣的國際競爭力。社經地位高的家庭，可以替孩子請家教，可以送孩子到國外上暑期班學英文；然而，弱勢家庭的孩子，因為缺乏足夠教育資源，要把中文學好都很挑戰，雙語教育徒然增加弱勢家庭孩子們的學習負擔與挫折，反而拉大了階級差距。

必須說，有些奢侈的信念如真能普遍推廣落實，確實有助於社會的進步。教改、雙語教育如果有足夠的資源、良好的配套，對弱勢家庭有更多的協助，那當然沒什麼不對。問題是，如果真有良好足夠的配套，奢侈的信念將不再奢侈，上層階級的人一定會發展出一些新的奢侈信念來彰顯鞏固其地位，如果這些信念只局限在上層階級的社交圈內，倒不至於有什麼負面影響，但如果這些信念被推上風口浪尖而影響到重大公共政策，為政者就要特別注意是否會加劇階級差異而增加社會的不安。

（作者為陽明山未來學社理事長）

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