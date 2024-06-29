陳立恆／克制的力量，從台灣看新加坡

距離上次造訪這座驚豔世界的城市國家已近十年之久。

五月中，應新加坡老友聚會、老闆聯誼會與現代企業管理協會三方邀約，有幸和獅城的新朋舊友們會聚一堂，分享在創意與堅持、科技與人文等文創商海裡浮沉四十多年的琢磨體悟，其實，除了分享經驗，我更是抱持「取經」的心態而來。

一直以來，我們總是透過各種媒介看著新加坡水漲船高，猶記上世紀九十年代，新加坡人均GDP約台灣的一點五倍。今天台灣已然成為世界半導體中心，新加坡的人均GDP卻擴大為我們的二點五倍，尤其近年全球局勢瞬息萬變，新加坡又一躍成為各地家族辦公室的避險首選。當然，新加坡不只有經濟，他的廉能政府、族群融合與區域平衡也令人嘆服，於是乎我想藉此走訪，親自領略在這些亮點的背後，究竟是什麼樣的人民能寫出這樣一篇點石成金的浩瀚文章。

由於三個協會由各個領域的企業家組成，此行落地接待我們的是當地一位德高望重的連鎖超商創始人，有別於生意人常見的大開大闔，他的樸實謙遜中所流露出的熱忱有禮，幾乎貫穿了我整個旅程中所遇見的每一個人。很有意思的是，不知道是否因為華人占據人口四分之三，我遇到許多朋友都以身為星州人為榮，卻也對中華文化充滿孺慕之情，言談舉止之間都可以看到儒家精神的承先啟後。

也許按照西方傳統視角，新加坡並不是真正自由的國家，但走在哈芝巷或牛車水的街頭，無論是面對億萬富翁還是餐廳領班，在和他們的交流裡，我們清楚感受到這絕非一群被高壓統治的蚩蚩者民，而是他們骨子裡沉澱著一種張持有度又不失積極的「克制」，才讓他們成為今天這座花園城市裡從心所欲而不逾矩的天選之民。

出發之前，正值黃循財接替李顯龍成為新加坡第四任總理，我的Youtube上突然出現了許多相關推薦，其中一段新加坡現任總統尚達曼在將近十年前與BBC主持人的對談引起了我的注意。相對於主持人近乎輕佻的狹隘尖銳，尚達曼展現出的從容不迫又擲地有聲的論述，讓我想起論語中「克己復禮、天下歸仁」的典故。同樣的克己復禮也發生在此次的晚宴之一，當天有榮譽國務資政吳作棟先生和國家發展部兼外交部高級政務部長沈穎女士列席，如果按照台灣慣例，這些位高權重的政治人物很有可能來亮個相就藉故而去，可是他們卻正襟危坐地從頭到尾，有始有終的表達政府對於企業家們的禮遇尊重之意。

放眼現今世界政壇，幾乎所有國家的政治主流都是為了選票與金援而激情演出各式各樣的荒腔走板、煽動對立與偽善雙標，反觀新加坡政治人物的「克制」，主打不激情、不煽動、不雙標的清醒務實，讓我們不難了解到為什麼十年來新加坡可以蒸蒸日上，而歐美各國卻只能在紛擾詭譎的內憂外患裡左支右絀地維持著昔日帝國的表面榮光。

台灣也需要這種克制的力量，從選民到官員，都需要學習不激情、不煽動、不雙標的清醒務實，否則就算在經濟發展上我們各擅勝場，但缺乏克制的結果，就是總有一天台灣會在廉能政府、族群融合與區域平衡等方面走向戰火人禍的險境深淵。

（作者為亞太文化創意產業協會創會理事長）