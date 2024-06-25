林中斌／選情膠著 美國動亂 將領安邦

「美國民主於二○二五年之前可能崩潰，引起政治動盪和社會暴力。在二○三○年或更早，美國將由右派獨裁者統治。」

這是二○二二年一月二日，已出版七本書的加拿大知名政治學教授荷馬．迪克森在The Globe and Mail發表的警告。四天後，紐約時報顯示一半美國人擔心內戰將再爆發。今年四月上映電影《帝國浩劫：美國內戰》，美國票房三個月內突破七千萬美元，反映人民對動亂前景的不安。

美國人民對未來的焦慮，反映二○二一年一月六日川普暴民攻占國會山莊的震撼。今年十一月，美國大選。去年十月，拜登總統與前任川普支持度交叉。之後至今年五月底，川普一度領先。目前雙方各顯春秋，意味最後勝負將有爭議。川普群眾—低收入、低教育程度、暴力傾向、含各州山林中私有武裝民兵—不會接受川普再度敗選。

拜登民調下滑的原因有四：一、非法移民人數暴增，社會秩序惡化。二、提高中國物品的關稅轉移至民生物品價格上漲。紐約時報五月廿一日，歐巴馬財政顧問Steven Rattner表示雖然整體經濟進步，但工人薪水下降失業增加。三、拜登政府大量軍費支持拖拉不決的俄烏和以巴戰爭，令待政府救濟的貧民不滿。四、公開場合拜登言行受高齡拖累，令人懷疑他未來四年的領導能力。

從去年秋天後，川普一度領先的民調，至今年六月開始些微下滑，原因是因為拜登採取更嚴厲的移民政策，經濟稍有好轉，而且紐約州法庭五月卅日對川普的審判，川普因召妓付封口費後謊報而出庭受審五周，被裁定卅四項罪行。川普號稱對手利用行政組織以外的影響力迫害他。雖然拜登總統異常小心的約束閣員避免對審訊發言，共和黨領袖們仍異口同聲的指責民主黨政治迫害。在審判後兩天，支持川普捐款大量湧入，他獲得一億一千六百五十萬美元，超過拜登的九一六○萬美元。

拜登、川普民調有上有下，選情持續膠著，分裂的美國，雙方敵對的態勢持續惡化。

六月五日紐約時報報導：川普定罪後，他的支持者三趴轉向拜登，四趴選擇中立。在差距微小的選舉中，七趴之差，勝負之別。

六月十日經濟學人報導：川普明顯領先。在決定性的五百卅二選舉人票中，川普將獲三百票，拜登二百卅八；相較拜登當選的二○二○年，川普只獲二百卅二票，拜登三○六票。而六月五日ＤＤＨＱ關鍵六州民調顯示，川普勝四，拜登勝二。其預測最後選舉人得票，川普對拜登以二八○比二五八獲勝。

六月十日新聞週刊引用佛羅里達大學民調，顯示拜登在六個搖擺州中領先三個。

六月十九日，福斯新聞網民調顯示：拜登從落後川普一趴翻轉至超過兩趴，以及法律判決減少了川普在中間選民的支持度。

選後的暴亂，風雨欲來。

美國軍校必修軍事倫理。國家政壇不穩，將領寧抗命最高統帥而不違憲。前參謀聯席會主席馬克．米利二○二○年數度違背川普總統並非特例。承繼國父華盛頓獨立戰勝後自動退位的傳統，美國未來若有動亂，將領將安邦後還政於民。

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）