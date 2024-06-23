盛治仁／從敬業精神 看見傳奇典範

盛治仁 十四日去聽了歌神張學友第一三九場的演唱會。在前一個星期，他才因為感染呼吸道融合病毒（RSV）一口氣取消了當周三場演出，媒體採訪醫生的說法是，因為RSV會導致氣管收縮和呼吸道變窄，而演唱會需要很大的肺活量，可能要一個月以後才能恢復，所以我就抱著很可能取消的心情等待主辦單位消息。

當天看到新聞，張學友抵達台灣準時開唱。一開始聽他的聲音有一絲沙啞，後來他在談話時說有考慮今天要不要取消，但早上試唱狀況還可以耶，獲得滿場喝采。他也說在舞台上一表演就瘋了，全力演出，又唱又跳，後來體力還是下降了。

到了下半場可以看得出來他很努力在撐，不時咳嗽、一直喝水並以手巾拭口，最後還是很敬業地完成了演出。張學友今年六十二歲，唱了四十年，能夠歷久不衰絕對不是偶然的。

如果張學友沒有生病，我只是看到了一場精采的演唱會。因為他生病了，我看到了一位傳奇藝人的典範表現。

在一般聽眾耳裡，知道他還未完全康復，當然理解也接受會有一點落差，事實上也不是很明顯。但是張學友顯然非常在意，不斷地向歌迷們道歉狀況不是頂好，幾個音唱不上去，演唱時從表情中也看得出幾分懊惱，也一再向全場鞠躬致意。他這樣全心付出的真誠，反而更贏得全場歌迷的支持。

有幾個橋段，他也以機智幽默來塑造現場氣氛。安可曲唱「一路上有你」時，在結尾時他少見地遞出麥克風聽觀眾合唱最後一句，然後說「遞出去就是要給唱的更好的人」自嘲，「這是唯一一次我覺得唱不過你們的」。接著自己又清唱了最後一句還給歌迷，再說「只唱一句還可以，唱整首就一定是有問題的」，逗得全場大笑。

另外一個讓我印象深刻的是張學友逐一介紹台上約六十位音樂伴奏老師，不但記得他們的名字，還一一鞠躬。當中最年輕的老師才二十出頭，比他女兒還小兩歲，但他還是充滿敬意地鞠躬致謝。

張學友也說了段令我很感動的話，大意是朋友問他那麼辛苦為什麼還要唱啊，應該享享清福，去環遊世界。他說自己有在巡迴世界了，但是只在機場、飯店、場館三處移動。對他來說，這已是在享受人生，因為他最享受的就是在舞台上為喜歡聽他唱歌的朋友表演。

當晚我也想起麥可喬丹在一九九七年的總冠軍賽不知道是因為流感還是食物中毒，在身體極端不適的情況下堅持到底，甚至在暫停時還必須由隊友攙扶才能走回板凳區，最後得到卅八分率隊贏球。喬丹生涯很少缺席比賽，他有個信念是自己經常都有比賽，但對球迷來說，可能要費盡心力才買到票來到現場，一生也只看到他打這一場球，所以他要盡力不缺席，每一場都全力表現。

這種敬業的精神非常不容易。不管是張學友或喬丹，都已在所屬領域登峰造極，但是他們不輕看任何一次的工作，全力演出，對觀眾和自己都是最高的尊重，也是他們為何能成功的關鍵因素。

那一夜，少聽幾個飆高的音符，見證了偶像難忘的典範。（作者為雲品國際董事長）