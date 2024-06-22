方祖涵／斜槓成國家英雄的軟體工程師

索拉布‧涅特拉瓦爾卡在加州舊金山灣區工作，三十二歲的他來自印度孟買，八年前從康乃爾大學拿到電腦碩士後，就開始在甲骨文軟體公司當工程師。索拉布負責產品線是甲骨文文字，功能主要是用標準資料庫語言建立索引，讓用戶能夠快速搜索在網路或檔案資料庫的文件。

六月中他跟公司請了幾天假，工作群組狀態也改成離線。今年世界板球錦標賽是由美國跟西印度群島共同主辦，北美區比賽在德州、紐約，佛州等地舉行。板球是地球上第二受歡迎的運動，僅次於足球，對南亞移民像是索拉布這樣的人來說，世界錦標賽是不能錯過的大事，為了躬逢其盛休假幾天是很合理的。

不過，索拉布並非為買票當球迷觀戰請假，而是去擔任美國隊主將。在六月六日比賽裡，他率領球隊，爆冷在延長賽擊敗巴基斯坦。如果拿歷史事件做比較，這場勝利幾乎跟一九八○冬奧美國在冰球賽意外戰勝蘇聯一樣重要。而且，巴基斯坦是印度世仇，此回又是美國第一次參加世界板球錦標賽，能夠在完全不被看好情況下獲勝，讓索拉布瞬間成為兩個國家，總共占將近全球四分之一人口的英雄。

然後，他就要銷假回去甲骨文工作。

類似斜槓在職場與運動之間的例子很多，像葡萄牙奧運體操選手安娜‧倫特是醫生，美國馬拉松名將賈瑞德‧沃德是楊百翰大學數學教授，甚至還有正業是寺廟僧侶的日本前奧運輕艇選手矢澤一輝。具體原因當然是很多運動並不能養家糊口，儘管索拉布有在美國職業板球聯盟當球員，收入跟矽谷軟體工程師仍不成比例，無法讓他放棄正職工作。

然而，再以索拉布為例，他會在閒暇時用公司健身房加強基礎體能，下班後再去室內球場練習；就算是集訓期間，他在練習空檔仍會處理公務，工作又可不受地域限制遠距執行，只要樂於在職場跟興趣找到平衡，就不需要面臨二選一的問題。當他從前還在孟買工作時，就曾經將興趣結合工作，寫了幫助業餘板球選手的手機程式，這段經驗讓他順利申請到康乃爾大學獎學金，展開移民生活第一步。

從公司角度來說，擅長運動的員工，通常也最具生產力。

好選手不畏逆境，能從錯誤中成長，勇於負責又習慣團隊合作，而且，比較懂得時間管理。與其要員工帶著低產值呆坐辦公桌八小時，不如讓像索拉布一樣的人化整為零，在一周內集滿四十小時高效益工時。知名職棒球評曾文誠就常說一句話「愈忙的人，愈有時間」，每個人或多或少都還有閒暇可以運用，端看選擇如何而已。

索拉布跟公司請假只到預賽結束為止，如今美國隊打進八強，就需要再遞假單才行，反正，應該沒有用戶真的急著在資料庫搜索文件吧。（作者為運動文學作家）