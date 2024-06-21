楊志良／人民智慧對決邪惡綠營網軍名嘴

六成民眾不認可的賴清德僥倖當選總統，不思自我檢討，高唱洗滌人心，並蠱惑民眾，發動熱血青鳥包圍立法院，學習毛澤東當了主席還不夠，還要發動文革以造神。但多項民調支持國會改革的都在七、八成以上，反改革的就只有綠營的網軍及名嘴。

青鳥包圍立法院，天上就掉下來無數免費的便當飲料零嘴，成為世界奇觀，讓台北車站附近的遊民可以過好幾天的好日子，所以全國同胞應不分男女，扶老攜幼共襄盛舉；導遊應帶領各界觀光客前往學習台灣的民主，又可以獲得免費的便當飲料零嘴，皆大歡喜。反正目前在野又不能通黨庫，費用又不是賴清德或柯建銘支付的，能通國庫的只有民進黨，去享用一點都不違和。

當家的帶頭鬧事，怎能只在立法院周邊，豈不顯得能力不足？所以民進黨力推全國各縣市遍地開花，顯示賴意圖掌握更多的權力。在國會也是少數的綠營黨鞭柯建銘，居然要在野立委「棄暗投明」來綠營當官。又譏嘲在野立委不敢解散國會重新選舉，因為如果解散國會，這些好不容易在年初才當上的立委又要重新拚搏花大錢，必然不願，特別是最大在野黨國民黨立委最為猶豫。綠營又要發動罷免險勝的立委，為了反制，在野必然也發動罷免那些險勝的綠委，再來連縣市議員，縣市長也在罷免之列，形成大罷免時代，如此必然國無寧日。

行政貪汙、腐敗、無能，司法、監察從根腐敗，貧富差距來到最大，社會氛圍躁動不安；隨機殺人、「一眼」不合即打成一團。青少年自殺自殘自二○一六年至今增加十倍，國軍警察自殺亦頻發生，長照落空，照顧者痛苦不堪無法承擔，只得終結被照顧的親人生命，造或人倫悲劇，幾乎每周上演。詐騙集團橫行，政府數發部拿了七十一億預算，除了出國開會一無作為，不但是一般民眾，法官、檢察官、警察一樣受騙。本人就曾接到自稱健保署官員者，告知我欠繳健保費，要如何如何辦理；當時閒著無聊，就跟他「好好聊聊」，消耗他的電話費，讓他不能再去騷擾別人。最後告知他，本人就是以前規畫及執行健保的人，這位仁兄還算有禮貌，說是「班門弄斧」了，各位朋友也可比照耗耗這些騙子。

更有甚者，綠營抹紅在野立委，說是習近平的在台代表，將異見者打成五十萬第五縱隊，其實反綠者何止五百萬？歷史最好的教訓就是，人從來不會由歷史中學到教訓；鄭成功勵精圖治，鄭經勉強維持，到了鄭克塽，朝廷嚴重內鬥，施琅只打到澎湖，鄭氏王朝就棄械投降。而台灣目前不只政黨惡鬥，世代間、社會各層級間也爭鬥不斷。美國多次對南美洲國家「平亂占領」以扶植親美政權，類似台灣騷動的國家，不只民眾上街頭，軍警發動政變也已有多起！

目前多數國人對政府不再認同，救國之道，就是直球對決！請柯建銘起義來歸，不只倒閣，而且立委重選，在大罷免浪潮下，力拚在野立委過三分之二，大家一起救國家！（作者為前衛生署長）