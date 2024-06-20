李清志／核能怪獸哥吉拉

哥吉拉可說是史上最受歡迎的怪獸電影，日本電影公司不曉得拍了多少部哥吉拉系列電影，還出口到美國好萊塢變身成為酷斯拉。哥吉拉後來甚至成為東京市的象徵，人們在有樂町為它塑立銅像，在新宿建造哥吉拉旅館，旅館上方還有一隻巨大哥吉拉，俯瞰著新宿鬧區來來往往的人們；如果說大金剛是紐約的專屬怪獸，哥吉拉就是東京的專屬怪獸。

以前看這些日本怪獸特攝電影，總覺得就是給小孩看的怪獸打架影片，沒有什麼內涵，想不到哥吉拉系列電影發展到後來，竟然成為日本電影中最具深意的奇特類型。以最近兩部哥吉拉電影為例，由庵野秀明和樋口真嗣執導的《正宗哥吉拉》，幾乎沒有太多怪獸打架的破壞場景，反而是一堆日本政府開會討論的冗長情節，諷刺日本文官制度在大規模災害下的僵化無能、應變死板。

最近新的哥吉拉電影《哥吉拉-1.0》則呈現出另一種獨特的風格，劇情從二戰到戰後復興時期，哥吉拉成為日本人戰爭恐懼的陰影，即便戰爭已結束，但是殘酷戰爭的陰影依舊糾纏著倖存的日本人。

哥吉拉電影一直都不是簡單的怪獸科幻片，藉著哥吉拉電影，導演傳達反核與反戰的主題。電影《哥吉拉-1.0》由導演山崎貴執導，在他執導的《ALWAYS 幸福的三丁目》電影中，就出現哥吉拉攻擊東京市的畫面，可見導演早就是哥吉拉的愛好者，由他來拍攝新的哥吉拉電影再適合不過。而且電影中的時代背景，正是哥吉拉出現的時代，一九五四年第一部哥吉拉電影問世，至今剛好七十周年，所以這部《哥吉拉-1.0》可說是經典紀念之作。

劇中男主角原本是神風特攻隊隊員，駕著戰機要去與敵艦同歸於盡，但他謹記著父母「活著回來」的叮嚀，多次假裝飛機故障而逃避自殺任務，電影中還特別說到日本戰機是沒有彈射裝置，所有駕駛員都只能選擇就義，無法保存珍貴生命，控訴著軍國主義的草菅人命。

戰爭在許多日本人民心中留下陰影，對他們而言，戰爭並未真正結束，他們一方面要面對內心的痛苦；一方面也試圖在廢墟般的城市中重建家園。而怪獸哥吉拉就是那隻隱藏在人們心裡的戰爭陰影，不時會出現折磨這些戰後倖存的人們，倖存者必須努力去面對戰爭陰影，才能真正結束內心從未真正結束的戰爭。

哥吉拉系列電影也一直是反核的電影，哥吉拉是隻核能怪獸，力量強大無人能掌控，就像人類無法真正控制核能一般。日本人甚至將它視為「荒神」，是自然界無法抵擋的力量，就如地震、海嘯或瘟疫一般，是恐怖、令人畏懼的力量，人們只能存著敬畏的心去面對它。所以當電影最後哥吉拉遭受致命一擊而沉入海中時，所有船上人員都雙手合十，向怪獸的死亡致敬。

日本是世界上唯一遭受原子彈攻擊過的國家，而且是２＋１次（廣島、長崎，以及福島核災），每一次怪獸哥吉拉的出現，都喚醒日本人民對二戰核爆的集體恐懼記憶。福島核災至今已十多年，人們逐漸淡忘，最近因半導體科技產業的發展，電力需求大量增加，大家又開始提出重啟核電的計畫；哥吉拉電影在全世界的發行，其實也提醒各國人民，不要忘記核戰核災的可怕，要謹慎面對核能議題。

最近人類ＡＩ科技革命性地快速進步，如果能夠針對核能科技進行改良與優化，或許有一天人類也可以馴服哥吉拉這隻核能怪獸，為人類未來真正帶來安全、乾淨且巨大的能源。

（作者為實踐大學建築設計系副教授）