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李清志／核能怪獸哥吉拉

聯合報／ 李清志

哥吉拉可說是史上最受歡迎的怪獸電影日本電影公司不曉得拍了多少部哥吉拉系列電影，還出口到美國好萊塢變身成為酷斯拉。哥吉拉後來甚至成為東京市的象徵，人們在有樂町為它塑立銅像，在新宿建造哥吉拉旅館，旅館上方還有一隻巨大哥吉拉，俯瞰著新宿鬧區來來往往的人們；如果說大金剛是紐約的專屬怪獸，哥吉拉就是東京的專屬怪獸。

以前看這些日本怪獸特攝電影，總覺得就是給小孩看的怪獸打架影片，沒有什麼內涵，想不到哥吉拉系列電影發展到後來，竟然成為日本電影中最具深意的奇特類型。以最近兩部哥吉拉電影為例，由庵野秀明和樋口真嗣執導的《正宗哥吉拉》，幾乎沒有太多怪獸打架的破壞場景，反而是一堆日本政府開會討論的冗長情節，諷刺日本文官制度在大規模災害下的僵化無能、應變死板。

最近新的哥吉拉電影《哥吉拉-1.0》則呈現出另一種獨特的風格，劇情從二戰到戰後復興時期，哥吉拉成為日本人戰爭恐懼的陰影，即便戰爭已結束，但是殘酷戰爭的陰影依舊糾纏著倖存的日本人。

哥吉拉電影一直都不是簡單的怪獸科幻片，藉著哥吉拉電影，導演傳達反核與反戰的主題。電影《哥吉拉-1.0》由導演山崎貴執導，在他執導的《ALWAYS 幸福的三丁目》電影中，就出現哥吉拉攻擊東京市的畫面，可見導演早就是哥吉拉的愛好者，由他來拍攝新的哥吉拉電影再適合不過。而且電影中的時代背景，正是哥吉拉出現的時代，一九五四年第一部哥吉拉電影問世，至今剛好七十周年，所以這部《哥吉拉-1.0》可說是經典紀念之作。

劇中男主角原本是神風特攻隊隊員，駕著戰機要去與敵艦同歸於盡，但他謹記著父母「活著回來」的叮嚀，多次假裝飛機故障而逃避自殺任務，電影中還特別說到日本戰機是沒有彈射裝置，所有駕駛員都只能選擇就義，無法保存珍貴生命，控訴著軍國主義的草菅人命。

戰爭在許多日本人民心中留下陰影，對他們而言，戰爭並未真正結束，他們一方面要面對內心的痛苦；一方面也試圖在廢墟般的城市中重建家園。而怪獸哥吉拉就是那隻隱藏在人們心裡的戰爭陰影，不時會出現折磨這些戰後倖存的人們，倖存者必須努力去面對戰爭陰影，才能真正結束內心從未真正結束的戰爭。

哥吉拉系列電影也一直是反核的電影，哥吉拉是隻核能怪獸，力量強大無人能掌控，就像人類無法真正控制核能一般。日本人甚至將它視為「荒神」，是自然界無法抵擋的力量，就如地震、海嘯或瘟疫一般，是恐怖、令人畏懼的力量，人們只能存著敬畏的心去面對它。所以當電影最後哥吉拉遭受致命一擊而沉入海中時，所有船上人員都雙手合十，向怪獸的死亡致敬。

日本是世界上唯一遭受原子彈攻擊過的國家，而且是２＋１次（廣島、長崎，以及福島核災），每一次怪獸哥吉拉的出現，都喚醒日本人民對二戰核爆的集體恐懼記憶。福島核災至今已十多年，人們逐漸淡忘，最近因半導體科技產業的發展，電力需求大量增加，大家又開始提出重啟核電的計畫；哥吉拉電影在全世界的發行，其實也提醒各國人民，不要忘記核戰核災的可怕，要謹慎面對核能議題。

最近人類ＡＩ科技革命性地快速進步，如果能夠針對核能科技進行改良與優化，或許有一天人類也可以馴服哥吉拉這隻核能怪獸，為人類未來真正帶來安全、乾淨且巨大的能源。

（作者為實踐大學建築設計系副教授）

戰爭 日本 電影

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