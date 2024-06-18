施振榮／台灣貓群（CATs） 名揚四海

對於台灣未來的發展方向，我曾在一九八九年提出台灣的願景是「科技島」，並要扮演「世界公民」的角色；二Ｏ一六年我再次提出台灣未來的新願景則是要成為「創新矽島」（Si-nnovation Island），打造台灣成為「東方矽文明」（Oriental Si-vilization）的發祥地。

尤其過去台灣已經在3C物質文明方面對世界做出貢獻，未來要如何才能讓台灣在精神文明的層面，也可以為全人類做出更多的貢獻呢？

我認為，台灣要具體展現「東方矽文明」，就要靠台灣貓群（CATs），才能讓台灣名揚四海（Taiwan CATs Charming the world）。這裡所談的「CATs」，其實指的就是：「Culture」（文化）、「Art」（藝術）、「Technology」（科技），藉由台灣「貓群」來展現東方矽文明對全世界的魅力。

記得我在九○年代後期擔任亞洲企業領袖協會（Asia Business Council）會長時，有一次在韓國召開年會，當時韓國政府與大企業及影視圈（電影、戲劇、音樂）攜手合作推動韓流，大力扶植文創產業，如今韓國的文創產業在國際上的形象大幅提升，韓流也為韓國創造出可觀的收益，並帶動文化輸出。

台灣的藝術文化要推向全世界，台灣藝文界具創意、人才優質且能量足夠，只是苦於台灣本身的市場太小，資源投入後的回收往往不盡理想。因此，政府政策方面要投入更多的資源，來扶植台灣貓群，提供藝文團體更好的發展環境。

一方面，要鼓勵藝文團體投入更多資源，創作出更多優質的節目內容；另一方面，則是要鼓勵企業福委會，讓員工本人與眷屬投入更多的藝文消費，讓台灣的藝文生態可以生生不息。

尤其東方矽文明很重要的一環就是科技，在矽科技的發展基礎上，藝術文化也要借重科技，藉由文化與科技的整合，可以讓藝術創作更豐富，例如雲門的《毛月亮》、《波》等創作都借重科技，也在國際上受到歡迎及重視。

且透過網路科技，還可讓創作更普及，被全世界的人看見；借重科技也可降低製作成本。

此外，沉浸式展演也是一種藝術文化與科技的融合。由我共同創立的科文双融，旗下双融域在台北一○一打造了沉浸式場域Ambi Space One，一路走來的演出包括當代傳奇劇場的《蕩寇誌》、生成藝術家吳哲宇的《混沌實驗室》個展、灣聲樂團的《絃舞I》音樂影片、國際大師江賢二的《江賢二光影沈浸展》等，從表演藝術、音樂到視覺藝術，都可在沉浸式場域創作，也受到許多好評。

目前政府為鼓勵上市上櫃企業支持文化發展，將「企業促進文化發展」明確納入永續發展實踐範疇。在公司治理評鑑中，上市櫃公司只要投入資源支持國內文化發展，並於企業永續發展報告書中揭露相關內容，即可於評鑑中得分。

期盼未來政府能推出更多的獎勵措施及投資抵減政策，以鼓勵企業界挹注更多的資源推動台灣藝術文化的發展，最終得以實現「台灣貓群（CATs） 名揚四海」。（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）