嚴震生／解讀G20三大民主國家的大選

今年四月至六月初，G20的印度、南非及墨西哥，三個亞洲、非洲及美洲的區域大國分別舉行選舉，兩位現任領導人莫迪的印度人民黨（BJP）及拉瑪佛沙的非洲國家議會（ANC）都維持議會第一大黨的地位；墨西哥執政的左翼政黨國家復興運動（MORENA）候選人薛恩鮑姆，則以壓倒性近六成選票成為該國第一位女性總統。

儘管在印度與南非，BJP與ANC都是國會第一大黨，但顯然BJP的表現出乎預測，原本大部分觀察家認為莫迪的BJP將享有國會席次優勢、繼續單獨執政，但現在必須組聯合政府。南非ANC未能過半則是選前的共識，拉瑪佛沙必須組聯合政府才能繼續執政。MORENA現任總統羅培茲歐布拉多雖然民意支持度很高，但受限於墨西哥總統六年一任制的規定不能競選連任，但他欽定的接班人選薛恩鮑姆，靠著他的餘蔭及本身優秀條件輕易贏得大選，也意味著羅培茲歐布拉多的路線將會持續。

這三個G20的大國雖然都是執政黨獲勝，卻僅有總統制的墨西哥選後政治發展較為單純。BJP在新一輪的大選中，僅贏得國會五四五席中的二四○席，比五年前少了六十三席，距離單獨過半的二七三席少了卅三席；不過BJP領導的全國民主聯盟（NDA）總共獲得二九三席，仍然享有下議會多數席次，莫迪三度出任總理，但光環已褪色。莫迪和BJP於二○一四及二○一九年兩度大舉獲勝，具有一百四十多年歷史的印度國大黨（INC）在二○一四年的大選中，由二○六席跌到谷底，僅剩四十四席；二○一九年略增八席，但此次幾乎成長一倍來到九十九席；如果加上INC領導的反對陣營「印度國家發展包容聯盟」（INDIA）則有二三四席，形成一個相對有制衡力量的反對聯盟。

至於被稱為議會制，卻由總統擔任國家元首的南非，情況就複雜許多。南非總統是由國會多數席次間接選舉產生，而國會選舉是採取全國和區域比例代表制選制，各分配二百席。自一九九四年民主化以來，一直是曼德拉領導的ANC掌控多數，因此隨後的姆貝基、祖馬和拉瑪佛沙只要贏得ANC黨主席的位置，就能在大選後成為總統。ANC在歷次的選舉中，得票率始終維持六成左右，席次也在國會中超過六成，僅二○一九年時兩者各跌至五成七左右。

不過，南非前兩位總統姆貝基與祖馬因內鬥及貪腐提前下台，祖馬更遭起訴並被定罪坐牢，直到去年八月才放出來。這次他挾怨報復，另組國矛黨（MK）投入選舉，向曾擔任他副總統但早已鬧翻的拉瑪佛沙挑戰。由於祖馬是所有ANC總統中最接地氣的政治人物，因此儘管官司醜聞纏身卻有一定的實力。MK在大選中拿下近一成五的選票，按比率分到五十九席；若與得票率剛過四成、僅獲一五九席的ANC加起來，大概就是原先ANC應有的得票率及席次。

在ANC仍是第一大黨的情況下，拉瑪佛沙勢必要成立聯合政府，因此他在選後立刻宣布要籌組「國家團結政府」（NUG）。不過得票率超過兩成的第二大黨民主聯盟（DA）、第三的MK及第四的經濟自由戰士黨（EFF），都各有其意識形態、政策及利益的考量。由於DA已表態不願意加入有MK及EFF的聯合政府，而MK的祖馬有相當爭議，因此未來政府或由ANC和一些小黨組成NUG的可能性最高，南非ANC一黨單獨執政或許將走入歷史。

（作者為政大國關中心兼任研究員）