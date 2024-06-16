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張延廷／黃埔百年對國軍教育革新的期盼

聯合報／ 張延廷
張延廷
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清季「洋務運動」期間，當局為籌建北洋水師之兵學人才，向德意志帝國價購「鎮遠」、「定遠」等大噸位鐵甲戰艦，同時擇優遴選優秀少年留洋見學，培養爾後自主之軍事專才，期收「師夷長技以制夷」之效，而中國近代史上首位留學生容閎也進入「英國皇家海軍學院」深造。此時英國海權勢力如日中天，其名校如劍橋、牛津等亦已名聞遐邇，然何以清廷有識之士在力主仿效「船堅砲利」之觀念後，軍事改革及戰力發揚卻仍非常侷促，此乃軍事教育並未深化及擴大人才培養所致。

歐美文化相近，百餘年來已發展成各種學科以外的「軍事學」，並以獨立之學門將之學術化、專業化，迄今演變成世界各大強權國家的「國家一級學科」。學員除有天賦之餘，還須有過人膽識與獨當一面的領導統御能力，其標準是當今各國軍事學府的共同圭臬；易言之，養成「軍官」即為領導階層的「紳士」之流，觀察廿世紀歐美政壇仍不乏此類人物。

軍事學既然為歐美實證主義之學術，其內容早已不限於戰術與戰略，舉凡戰區部署、裝備研發、人員編制、戰鬥序列、準則條令等都在其範疇之內，以符合「打、裝、編、訓」之研究架構。然現代極權國家，還增加對其權力高層之「意圖」與「能力」的推測和研析，如此方能完善軍事戰略和國家戰略的聯繫，讓領導者能全盤顧及戰略經營與國家發展息息相關之脈絡。如美國部署在全球各戰區前沿的精密科技感測技術，便可直通指揮層級，目的是增加戰略決策的效率，此為現代軍事學術發展的方向。

歐美國情、文化與我國自然不同，但各國武裝力量的編成，不外乎是為維護國家安全與領土完整所設，此理中外皆然。民國初年軍閥割據，各地淪為外國勢力在華肆虐的淵藪；國父有鑑於此，始擘畫黃埔軍校，期以革命武裝力量掃平叛逆，目的是為完成國家統一的目標，此為黃埔精神的一貫核心宗旨，更是歷年所有黃埔師生銘記在心的教育理念。

美國為鼓勵軍官幹部深造進修，不僅開放全美各大學名額供軍人就讀，甚至和盟國簽署協定，承認軍人修習學分，讓部署在全世界各地的各軍種軍官，都能保持終身學習的習慣，藉此發達軍事戰略研究的風潮，為其國際戰略布局培養源源不斷的各類專才，甚至其國防大學與戰爭學院也定期招募外國交換學員，潛移默化盟友的精神認同，其政治及軍事目的不難想見。

筆者曾為國軍幹部之一員，明瞭當代軍人在駕馭高科技武器裝備時的專業知識，必須建立在紮實之學術基礎上，並於服役期間不斷充實；也多方鼓勵部屬袍澤努力進修，才能迎頭趕上時代的脈動與科技發展。近年之軍購項目多以新款裝備為主軸，惜主事者忘卻及時把握軍事人員出國深造的諸多良機。欣逢黃埔百年，期盼三軍年輕後進能秉持科技強軍、科教興國的真理，將軍事學術發揚光大，重振中華民國國軍之於全國人民智、信、仁、勇、嚴的標竿。

台灣現在軍事教育的重點，並不在於內容上加強某些學科，而是年輕人缺乏從軍報國的強烈動機。若只為了生計才當兵，那麼國家真正的軍事力量是值得憂慮的，甚至「為誰而戰？為何而戰？」的問題亦無法有效解決。

（作者為空軍前中將副司令、清大榮譽講座教授）

國軍 美國 軍人

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