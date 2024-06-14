王文華／AI最大的風險

王文華

不是搶走人類的工作。雖然那已經發生。

五月中，「ChatGPT」的創造者OpenAI公司推出「GPT-4o」。這個版本讓人與ＡＩ的互動，從文字進步到影音。使用者可以用聲音，問「GPT-4o」問題。可以給它看影像，請它評論。而「GPT-4o」會用類似真人的自然聲音回應，甚至能說故事、唱生日快樂歌…

它能用影音互動，因為它有「眼睛」和「耳朵」（手機的攝影機和麥克風）。也因為善於觀察和聆聽，它可以根據使用者的表情和語氣，調整互動的內容和方式。比如說看到你在生氣，它會安慰你。看到你「假裝」在生氣，它會虧你。在發表會上，OpenAI員工故意發出緊張急促的呼吸聲。「GPT-4o」說：「嘿，馬克，你又不是吸塵器，幹嘛發出這種聲音！」

看來，它不只會搶走人類的工作，還可取代人類的很多其他功能，如社交。

事實上，ＡＩ社交軟體，發展迅速。下載ＡＰＰ，你可以創造「ＡＩ朋友」。指定他的性別、年齡、外貌、工作…然後用文字或聲音互動。它有記憶，記得你跟他說過的話。所以知道你上個月才失戀，會安慰你。甚至進一步挑逗你，要你跟它「交往」。

短短一年半，ＡＩ已經改變了我們的工作方式，接下來，也將改變我們的生活。

這一年半，我當然也恐懼這樣科技將會在很多方面取代人類。但我發現最大的風險，是在它將讓人類愈來愈無法體會跟真人互動會產生的摩擦與喜樂。

從一年半前的「ChatGPT」到今天的「GPT-4o」，ＡＩ產出的內容，大部分都中規中矩、四平八穩。與人類的互動，總是彬彬有禮，能幽默卻不冒犯。當然在發展過程，ＡＩ也曾經出現幻想或色情言論。但整體來說，它的發言是圓滑而愉悅的。如果用人來比喻，它像是一位七十歲的智者，什麼都懂，什麼世面都見過，不會動氣，不會偏激。所需睡眠不多，隨傳隨到。

但人之所以為人，正是因為我們「不」是這樣。

我們所知有限，卻自以為是。我們都想提高ＥＱ，卻控制不住自己。我們會看不順眼、聽不順耳、不耐煩。甚至還沒看到、聽到，就已有了成見。我們總是處於分心狀態，無法專心地對待彼此。我們不會隨傳隨到，經常已讀不回。我們會誤解、錯怪、冤枉、衝突，甚至暴力。

但同時，我們勇於探索、努力成長、義無反顧地愛、毫無條件地給。我們忠言逆耳，不怕得罪彼此。雖不常見面，見面時可以擁抱和親吻。我們會體貼、寬容、原諒、犧牲、奉獻，相信那些看不到、聽不見，網路上不存在的事情。

而人生值得一活，不就在於我們得不斷在這些人類的缺點和優點間翻攪？

而一旦我們習慣了凡事都透過「七十歲的智者」，生命就只剩下那個螢幕。風平浪靜，但也了無生趣。

這才是，ＡＩ最大的風險。

（作者為作家、網路媒體《創新拿鐵》創辦人）