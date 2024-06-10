楊永明／台灣武力自衛：第一槍≠第一擊

面對兩岸關係與台海情勢急遽變化，特別是對岸飛機與船艦日益接近台灣的巡航動作，國防部長顧立雄上周在立法院外交及國防委員會答詢。立委詢問「第一擊」概念與定義，顧立雄回應：「我們沒有第一擊，只有共軍對我們發動第一擊，我們只有自衛權的行使；基本上任何飛航實體未經許可進入我十二浬領空海，我方就會合比例地自衛反擊」。

顧立雄再強調「只有共軍對我們發動第一擊」，我們是行使自衛權。而共軍第一擊的定義，就是「攻擊我戰航機艦設施、本外離島，或者任何飛航實體未經許可進入我十二浬的領空及領海」。

隔日此議題發酵，記者追問下，顧立雄補充：「基本上，任何飛航實體未經許可進入我領空、領海，我方就會視威脅程度，合比例地自衛反擊。相關處置規定都已在『突發狀況處置規定』做完整律定，但這部分不宜對外公開」。

顧立雄部長先後說明內容明確表示：首先，我方不會採取第一擊，亦即在兩岸軍事上，除非遭受對岸的第一擊或進入十二浬領海領空且有威脅，我方不會主動攻擊。

其次，將對岸第一擊的定義，除了遭受攻擊我戰航機艦設施、本外離島的軍事攻擊外，明定對岸「任何飛航實體未經許可進入我十二浬的領空及領海」（應該是「飛航或船艦實體」），也是共軍行使第一擊的認定範圍。

第三，面對日漸擴大成常態的灰色地帶行為，我方將對岸第一擊的認定設在「十二浬領海領空」和「威脅程度」的雙重認定，才會採取「合比例」武力自衛反擊。

然而，對於我方採取武力自衛行為的說法，延伸以下問題：

一、明定十二浬領海與領空界線，是否為退守防禦？對於在十二浬外的可能威脅實體採取默認態度？其實，去年國防部曾表示，國防部已與海巡署合作，只要解放軍船艦突破我二十四浬防線，海軍艦艇將與海巡艦艇聯合包抄迫使其轉向，此項作法後續是否維持不變？

二、「威脅程度」的認定標準為何？如何採取「合比例」武力自衛反擊？顧部長說，這部分的相關處置規定都已在「突發狀況處置規定」做完整律定，但是「法律上」的規定與「戰場上」的認定很難一致，現場指揮官的責任重大！

三、顧部長說法雖然引用聯合國憲章第五十一條規定，指出「武力自衛」非第一擊，但如進入「十二浬領海領空」、且具「威脅程度」，將可能採取「第一槍」的自衛反擊；此時，「第一槍」不等於「第一擊」，因我方認定是對方先採第一擊，我方才採第一槍自衛行為。

然而，在兩岸關係與台海軍事上，第一擊是我方認定，第一槍是事實發生，如果雙方對於威脅認定不同，是否會導致兩岸軍事緊張提升？此時的威脅認定、開第一槍，以及隨即的公開說明，是否也在「突發狀況處置規定」之中？

例如前日發生的陸無人機闖金門空投傳單稱「給灣灣部隊送溫暖」 ，類似事件如被認定具有威脅性（現場認為非空投傳單，可能是炸藥），我方認定對岸採取第一擊，因此下令開第一槍擊下無人機，後發現該無人機僅攜帶傳單，此時應該要站在武力自衛角度支持現場部隊，但也可能開啟兩岸軍事緊張的一頁！（作者為中國文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）