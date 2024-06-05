李清志／台北誕生新美術館

台北市由私人企業興辦的美術館不多，過去較具規模的有忠泰美術館，最近則有剛開幕的富邦美術館。富邦美術館位於信義計畫區，占地三千坪，由普立茲克獎建築師Renzo Piano所設計，可說是台灣最具規模的私人美術館，門口鎮館之寶是西班牙雕塑家Jaume Plensa的作品，開幕展則是羅丹與常玉的作品，吸引眾多市民前往參觀。

企業財團興辦美術館在國外案例很多，例如韓國首爾的三星美術館，由馬利歐．波塔（Mario Botta）、尚．努維爾（Jean Nouvel）和雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）所設計；法國巴黎有ＬＶ基金會美術館（解構建築大師Frank Gehry設計）、卡蒂亞基金會美術館，以及安藤忠雄設計的巴黎皮諾私人美術館，紐約的古根漢美術館（Frank Lloyd Wright設計），洛杉磯的蓋提美術館（Richard Meier設計）；還有東京的根津美術館（隈研吾設計）以及森美術館等。這些私人企業美術館都非常有名且受到大眾的喜愛，美術館也多由知名建築師設計，可見知名建築師的設計，對於新美術館的國際知名度也是有幫助的。

私人企業或財團興辦美術館，一方面是為了回饋社會，因為主事者知道企業不應只是以獲利為目標，也要努力去提升城市的文化藝術水準，讓整個城市變得更美好。

另一方面是為了企業財團社會形象的展現，大部分的財團都只為了圖利，少數會做點慈善事業，或是捐贈社會弱勢需要，也有企業會養球隊或樂團，但真正會興辦大型美術館的財團企業，可說少之又少。最主要的原因是美術館經營不易，需要具備藝術專業能力，否則無法長久營運，而且開美術館通常是無法獲利的，所以很少財團企業願意開辦美術館。另外，企業財團如果不是具有某種程度的藝術品味與涵養，通常也不會願意參與文化藝術的城市建設。

富邦美術館在信義計畫區精華地段興辦美術館，顛覆了財團只會追求利益的刻板印象。畢竟原本是超級黃金地段，竟然拿來當不賺錢的美術館，如果以現實利益的觀點出發，是不可能作這樣的決定；而且還聘請國際知名建築師Renzo Piano來設計，擺脫了過去台灣公共建築偏愛日本建築師的情況。富邦美術館是Renzo Piano在台灣的第一座建築作品，整體建築白淨剔透，簡潔又耐看，特別是光影在室內的變幻，讓美術館顯得充滿生命力！

藉由名建築師設計美術館，的確可以帶動美術館的知名度，但長期來看，美術館的策展能力也很重要。私人美術館通常比公立美術館在策展內容上更大膽前衛，我每次去巴黎ＬＶ基金會美術館，或是皮諾私人美術館、卡蒂亞基金會美術館等，都被他們的展出內容所震撼，那些現代藝術作品讓我的靈魂顫抖，即便是一般市民去參觀都會被感動。作品與建築師設計的美術館搭配合宜也很重要，好的策展布置讓美術館與藝術品散發光彩，彼此相得益彰，成就了完美的藝術時刻。

雖然美術館對於企業財團並沒有帶來明顯的經濟利益，卻可以在精神層面上豐富城市居民的心靈。正如富邦金控董事長蔡明興在開幕典禮所說的：「這是上帝借富邦的手，送給台灣的禮物！」

私人企業財團開設美術館在國外十分常見，但在國內還是比較少見；富邦美術館的誕生，代表著台灣社會文化已經進化到另一個階段。希望富邦美術館的成立能帶動風氣，吸引更多企業參與城市的藝術文化建設。（作者為實踐大學建築設計系副教授）