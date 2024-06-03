施振榮／發放「全民AI學習券」消除AI落差

在九十年代初期，大家十分關心因為推動資訊化的的過程中，造成數位落差帶來的社會問題，中央研究院前院長李遠哲更在二○○三年擔任台灣領袖代表出席ＡＰＥＣ會議時，提出建立數位機會中心ＤＯＣ（Digital Opportunity Center）的計畫，希望協助ＡＰＥＣ會員國有效縮減數位落差，並進一步轉變成數位機會。

後來我在二○○七年擔任台灣領袖代表出席ＡＰＥＣ會議時，進一步倡議啟動ＡＤＯＣ2.0計畫，並動員民間的力量一起加入推動多年，希望有助ＡＰＥＣ會員國縮減數位落差並創造數位機會，這也是整合台灣民間ＩＣＴ的能量，希望能對國際社會做出貢獻，展現台灣價值。

如今ＡＩ（人工智能）新時代襲來，未來勢必將對台灣各行各業以及每個人的工作與生活都造成一定程度的影響。日前工研院院士聯誼會中，工研院也特別以ＡＩ為題簡報，並邀院士集思廣益討論台灣未來如何面對ＡＩ帶來的新挑戰。

尤其在ＡＩ時代中，其核心的晶片與硬體產品，台灣是全世界最主要的供應者。此外，ＡＩ的發展也已由技術驅動轉為應用驅動，未來ＡＩ將會廣泛應用到不同領域。在ＡＩ大趨勢下，將全面影響每個人的工作、生活與人類文明的發展。

在ＡＩ中，最重要的就是「運算力」，這是台灣最主要的貢獻，但未來的耗電量也很可觀，如果未來能開發出相關的節電技術，也能對全世界做出貢獻。

為加速推動個人及產業導入ＡＩ的相關應用，我也提出呼籲：針對個人方面，政府應該啟動發放「全民ＡＩ學習券」以消除ＡＩ落差，針對年滿十八歲者發放定額的ＡＩ學習券，一生一次，可用於消費ＡＩ課程，並由大專院校、社團法人及財團法人擔任課程訓練單位，為各年紀、各行各業的人提供ＡＩ課程，以加速推動ＡＩ知識及應用的普及化。

至於針對產業推動ＡＩ應用方面，建議政府提供企業在ＡＩ項目的投資抵減鼓勵，如同在八十年代針對推動自動化設備（含運算力設備）與研發提供投資抵減。此外，企業對於ＡＩ應用的開發方面，也要由使用端的需求切入，進一步推廣應用。

數位落差主要是發生在年紀（年長者）的落差及區域（偏鄉）的落差，因此要設計出容易使用及學習的ＡＩ課程，再進一步有效推廣。未來的目標是要開發出更多讓使用者用起來相對簡單易用的設備及服務，讓每個人都能享受到ＡＩ帶來的工作及生活便利。

例如宏碁在四十二年前（一九八二年）推出小教授二號家用電腦，當時打出的口號就是「七歲到七十歲都會用的電腦」，之所以受到市場歡迎，包括ＣＰ值高（每台只賣八千元台幣）、有中文，再加上「看漫畫學電腦」的使用手冊讓人淺顯易懂地學習，以及電腦中的娛樂遊戲軟體，讓小教授二號在當時大受歡迎。

（作者為宏碁集團創辦人／智榮基金會董事長）