楊志良／照顧弱勢才是執政目的

二○一一年二月，本人在推動「二代健保法」通過後，自認為任務結束，辭去衛生署長職務。馬英九總統接到辭呈後來電邀宴約談，本人趁機提出「廉能施政，合理漲價，公平加稅，照顧弱勢」十六字箴言，前三者是手段，照護弱勢才是目的。弱勢不是只有殘障者，扶養多名小孩的單親、背學貸兼打工的大學生、靠營養午餐才能過日子的學生，都是弱勢。馬總統一向認真，勤做筆記，至少表面如此；這十六個字他做了多少？自有公評，不然國民黨也不會輕易失掉政權。

廉能施政是任何執政者的首要，民進黨的「黨魂」清廉、勤政、愛鄉土，今天看起來真是個大笑話，貪汙、腐化、無能，罄竹難書，寫起來可比四庫全書還厚。「綠能」你不能，已成為全民認知，賴總統能改革嗎？

如果賴清德要清廉，先要重啟陳宗彥又貪又色的調查，等同要先修理監察院及整體檢調司法，賴清德有這種能耐嗎？所以可以確定，賴政府就跟蔡政府一樣，註定貪汙腐敗無能，除非能夠交出政權成立真正的聯合內閣，但從公布的人事來看，此機會已經消逝了。

再來是合理漲價，天下沒有白吃的午餐，否則就是債留子孫，造成世代不公。台灣汽油隨著國際油價有漲有跌，全民共同承擔，所以中油沒有嚴重虧損。但電價在民粹之下一再凍漲，台電早就應該破產，卻一再由全民稅金撥補，得利的是用電大戶及財團，這也是造成貧富不均的原因之一。當年阿扁抵死不漲油電，爛攤子丟給馬英九，撐不下去不得不漲而引起民憤，導致馬總統出門需由安全人員架起防護網，以阻擋民眾對他丟鞋子。

近數十年漲價沒被罵，民調還飆到最高的，就是本人將健保費率由四點五五％漲成五點一七％，因為民眾就是健保的主人，只要不斷向主人報告、說服「全民老闆」健保不能倒，就應合理調整，全民多能理解和接受。馬政府油電雙漲被罵到臭頭，就是經濟部沒有好好向民眾報告，台灣煉油及發電效率都不亞於他國，國際能源漲，台電就應該跟著合理漲價。

再來是公平加稅，台灣總體稅收只占GDP十三點二％，比起鄰近的日、韓及OECD國家極其偏低，是個極端右派國家。薪資占GDP比例只有四十三％，經濟成長的果實都由資本家獲取。貧富差距來到最大，最高及最低五％差距來到六十六點九倍，且不斷擴大。

馬政府把遺贈稅從五十％降到十％，營利事業所得稅從廿四％降到十七％，讓台灣變成富人節稅天堂。更可惡者，大老闆的坐車與司機都由公司機構支出，衣食住行都打統編，公司行號就可減少營利所得稅。台灣的低收入人口（貧戶）比例一點三二％，比起日、韓及OECD的十四％至廿％以上，不可以道里計，因此街友不斷增加。蔡英文說勞工是她「心中最軟的一塊」，根本是最大的詐騙集團首腦。

至於台灣的司法，就是依照顏色、財富、關係辦案，這是蔡英文最無恥的政績。不必老共犯台，只要民進黨不倒，台灣就不會好，全民隨人顧性命。賴清德當總統，社會分裂，是普天同慶還是同悲？（作者為前衛生署長）