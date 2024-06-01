王正方／美國學運今昔談

長春藤學盟名校哥倫比亞大學，是學生運動的領頭羊。

哥大同學在校園中紮營，支援巴勒斯坦人民，抗議以色列在加薩地區的屠殺暴行，橫跨東西兩岸九十餘所著名學府，有耶魯、哈佛、賓大、普林斯頓；洛杉磯加州大學、南加大、柏克萊加大、德州大學等紛紛響應，歐洲許多大學，也展開支持巴勒斯坦活動。

哥大校長請紐約市警局派員入校鎮壓。在電視轉播上見到，大隊警察向示威群眾發射催淚彈、塑膠子彈，棍棒交加將示威者壓在地上，雙手反銬，押上囚車。

學生訴求有三：以色列立即停止在加薩的屠殺、校方的資產經費來源透明化並與製造武器支援以色列的公司脫鉤、釋放所有被捕的示威者。三項要求，得不到正面回應。

以哈戰事受全世界譴責，以色列境內民眾，成千上萬人聚眾抗議，要求內唐亞胡總理停止軍事行動，以談判獲取人質釋放。內唐亞胡為保住總理大位，持續狂炸濫殺。代表猶太財團的董事，掌控美國著名大學董事會，「財務透明化」案礙難通過。哈佛大學與賓州大學校長，均曾因發表同情巴勒斯坦人民的言論，被董事會逼退。

五十多年前，美國各地大學發起反越戰運動，喚醒億萬美國民眾的良知。當時我正在美國賓州大學就讀，躬逢其盛，多次參加反越戰遊行。一九六九年十月十五日的「停止越戰」示威大會（Moratorium to End the War in Vietnam），規模空前。我們的隊伍名「亞洲團」（Asian Caucus），數百名亞裔同學一路高呼反越戰、反種族歧視口號。群眾聚集在白宮前，人山人海，估計有百萬之眾！持反越戰立場的知名參眾議員、馬丁路德夫人、宗教領袖、民運首領等陸續發言。

名歌手約翰藍儂（John Lennon）和女友大野洋子，率眾高唱「Give Peace A Chance」（給和平一個機會），歌唱間主持人朝著白宮大呼：「尼克森，你聽見了嗎？」全場情緒達到最高點。「亞洲團」在歸途中落單，埋伏在公園附近的大批馬隊衝過來，警察乘騎揮舞警棒，痛擊示威者，紛紛倒地。隊伍四散多人被捕。警方審訊後，繳十元現金放行。

已故好友斯丹利卡爾諾（Stanley Karnow），普立茲獎得主，總結一九六九年「停止越戰」大示威活動：「這一次美國中產階級表達了嚴肅、認真、幾乎是憂鬱的沉重關切…。」

反越戰學生運動走出校園，深入民間，教育了美國廣大的中產階級，他們掌握最多的選票，要求結束越戰的呼聲一致，響徹天邊，大財團及為他們服務的執政者，必須傾聽。之後決定美軍全面撤出越南，戰無不勝的紀錄首度破功。

比較兩次美國學運，在大多數反越戰和平示威場合中，雙方尚能冷靜相峙。此次學運，執政者行動快速強硬，進校園逮捕數千示威者。眾議院推出嚴刑峻法，兩黨多數議員投票通過新反猶太法案（Antisemitism Awareness Act）；任何觀點、語言或動作對猶太族裔、以色列人及其政府，表達反對、仇恨、傷害的行為，皆觸犯了這則法令。

美國一直是大財團統治著多數平民百姓。反越戰運動聲勢浩大，幾乎動搖國本，這回執政者汲取教訓，在「抗議屠殺」學運尚未走出校園時，便予以強力撲殺。（作者為電影導演）