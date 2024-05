王正方／美國學運今昔談

長春藤學盟名校哥倫比亞大學,是學生運動的領頭羊。

哥大同學在校園中紮營,支援巴勒斯坦人民,抗議以色列在加薩地區的屠殺暴行,橫跨東西兩岸九十餘所著名學府,有耶魯、哈佛、賓大、普林斯頓;洛杉磯加州大學、南加大、柏克萊加大、德州大學等紛紛響應,歐洲許多大學,也展開支持巴勒斯坦活動。

哥大校長請紐約市警局派員入校鎮壓。在電視轉播上見到,大隊警察向示威群眾發射催淚彈、塑膠子彈,棍棒交加將示威者壓在地上,雙手反銬,押上囚車。

學生訴求有三:以色列立即停止在加薩的屠殺、校方的資產經費來源透明化並與製造武器支援以色列的公司脫鉤、釋放所有被捕的示威者。三項要求,得不到正面回應。

以哈戰事受全世界譴責,以色列境內民眾,成千上萬人聚眾抗議,要求內唐亞胡總理停止軍事行動,以談判獲取人質釋放。內唐亞胡為保住總理大位,持續狂炸濫殺。代表猶太財團的董事,掌控美國著名大學董事會,「財務透明化」案礙難通過。哈佛大學與賓州大學校長,均曾因發表同情巴勒斯坦人民的言論,被董事會逼退。

五十多年前,美國各地大學發起反越戰運動,喚醒億萬美國民眾的良知。當時我正在美國賓州大學就讀,躬逢其盛,多次參加反越戰遊行。一九六九年十月十五日的「停止越戰」示威大會(Moratorium to End the War in Vietnam),規模空前。我們的隊伍名「亞洲團」(Asian Caucus),數百名亞裔同學一路高呼反越戰、反種族歧視口號。群眾聚集在白宮前,人山人海,估計有百萬之眾!持反越戰立場的知名參眾議員、馬丁路德夫人、宗教領袖、民運首領等陸續發言。

名歌手約翰藍儂(John Lennon)和女友大野洋子,率眾高唱「Give Peace A Chance」(給和平一個機會),歌唱間主持人朝著白宮大呼:「尼克森,你聽見了嗎?」全場情緒達到最高點。「亞洲團」在歸途中落單,埋伏在公園附近的大批馬隊衝過來,警察乘騎揮舞警棒,痛擊示威者,紛紛倒地。隊伍四散多人被捕。警方審訊後,繳十元現金放行。

已故好友斯丹利卡爾諾(Stanley Karnow),普立茲獎得主,總結一九六九年「停止越戰」大示威活動:「這一次美國中產階級表達了嚴肅、認真、幾乎是憂鬱的沉重關切…。」

反越戰學生運動走出校園,深入民間,教育了美國廣大的中產階級,他們掌握最多的選票,要求結束越戰的呼聲一致,響徹天邊,大財團及為他們服務的執政者,必須傾聽。之後決定美軍全面撤出越南,戰無不勝的紀錄首度破功。

比較兩次美國學運,在大多數反越戰和平示威場合中,雙方尚能冷靜相峙。此次學運,執政者行動快速強硬,進校園逮捕數千示威者。眾議院推出嚴刑峻法,兩黨多數議員投票通過新反猶太法案(Antisemitism Awareness Act);任何觀點、語言或動作對猶太族裔、以色列人及其政府,表達反對、仇恨、傷害的行為,皆觸犯了這則法令。

美國一直是大財團統治著多數平民百姓。反越戰運動聲勢浩大,幾乎動搖國本,這回執政者汲取教訓,在「抗議屠殺」學運尚未走出校園時,便予以強力撲殺。(作者為電影導演)