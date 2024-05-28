王文華／兒童醫院的許願樹

沒什麼是理所當然的。

兒童醫院的大廳，有棵許願樹。

樹上掛著卡片，遠看像春天的稻田。但走近閱讀，才發現田中幼苗上沾的不是露水，而是淚珠。

「希望我的寶貝可以用嘴巴吃東西，趕快好起來。」

「妳很勇敢，加油喔！祝你早日康復，平安長大！爸爸媽媽會陪著你。」

有些卡片是小朋友自己寫的：「希望我的學業能愈來愈進步，也希望大家平平安安身體健康，更希望舅媽能順利生下小蘋果。」

順利生產、平安長大、用嘴巴吃東西…看似理所當然，其實是無數的奇蹟。

當我們失去了一項視為理所當然的東西，才意識到眾生皆苦，別人並不比我們好過。一張卡片上寫：「祝這裡的小朋友早日康復，快快好起來，也祝自己能快快好起來！！！」這位小朋友用了三個驚嘆號，而「快快」兩個字，是用快的「平方」來表示。

病痛，讓我們更加珍惜家人朋友。「希望我現在的知己，能成為我永遠的知己。也希望學業進步，永遠不要有痘痘。」

但為什麼當我們病好了後，又對家人開始疏離，對朋友的不幸變得冷漠？

某些職業，天生就對別人的需求比較敏感。另一張卡片寫：「雖然我現在是護生，但我希望以後學到更多東西到醫院照顧病患，將我能給他們的一一給予，帶他們遠離病痛。」

一一給予，多美的四個字！

沒什麼是理所當然的。我們有的一切都是福報，縱使我們常常嫌棄；別人給的都是大禮，縱使我們甚至沒有拆封。

這道理每個人都懂，卻很少人記得。人性讓我們對福報淡然處之，把不順遂擴大詮釋。

所幸醒來的方法不難，去趟醫院就好。

大人生病令人傷感，小孩生病則是傷感的「平方」。就像荒蕪的稻田讓人心酸，無法發芽的幼苗讓人心碎。平安長大，四個簡單的字，需多少人事物的完美配合。

看到「希望我的寶貝可以用嘴巴吃東西，趕快好起來」，我的心揪了起來。但往下看，發現媽媽後來用不同顏色的筆寫下後續：「謝謝！我們寶貝已經健康了！」

字跡潦草，像一個開懷大笑。

沒什麼是理所當然的。因為沒有人真正知道人生的「理」是什麼。我們都像小朋友，跌跌撞撞，在前進後退之間，追求人生的「學業進步」。

我們也都還在青春期，資訊很多、智慧很少，而情緒又左右了我們實踐僅有智慧的能力。

所幸我們仍能為自己和別人許願。那種誠心和念力，也許有一天能讓我們，順利出院、平安長大。

（作者是作家、網路媒體《創新拿鐵》創辦人）