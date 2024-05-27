魏國彥／起身對抗的愛與勇氣

五月二十一日上午十點五十分左右，我從搭的高鐵列車下來出站，轉到隔鄰的台中捷運站，搭上一班即將開動的列車。我最後上車，也沒可挑的，就坐在車門邊博愛座上，怎麼也想不到，就在這個關鍵位置上，我目睹了發生於十一點十七分的中捷凶殺事件始末。

車行順暢，我閉目冥想下午要上的課程：「太平島是島還是礁？」這個題目本身就透著矛盾與古怪，同學們會在意嗎？這是一個海洋學的命題，還是國際政治角力？

正沉思間，突然聽到左邊車廂那邊有人大喊：「有刀、有刀」，接著奔跑尖叫的乘客從我身前掠過。再回首，左邊車廂乘客已空，走道上有三、五人一路纏打過來。我決定端坐不動，把背在身上的電腦公事包從肩頭取下，放在胸前，做抵禦用；又把揹帶纏繞在右腕，可以甩出去當作拒敵的武器。準備妥當後，我打開手機面向一路打過來的戰團錄影，說時遲，那時快，已經纏打到我的左近；其中一位臉上帶血，眼神銳利的人看了我一眼（就是後來網上稱做長髮哥或馬尾哥的那一位）；隨後他背向我，看向凶嫌（穿咖啡色衣服），繼續防衛性地向後退。突然，我的視線被一名身穿黑色上衣的大漢擋住了，他竟然弓身向前，直接迎向凶手！後來知道，他挺身而出，向前接戰，為的是保護他身後的妻子。

這位黑衣男子真的很勇敢，他主動上前，剛好遮蔽了我視線，也間接隔離了危險。凶嫌讓過馬尾男，右手持刀，向前方揮去，此時車廂已無多餘空間，人們都擠在黑衣男子身後。也不知黑衣男如何避開刀鋒，也不知他如何且戰且走，瞬間繞在凶手身後，一方面以左手控制住對方持刀的手，並用右手環抱凶嫌，把他壓制在左側的車門上，剛好車子已到達市政府站，右側開門，乘客紛紛逃生；但留在左側的乘客擠在黑衣男身後，就紛紛出掌出拳，拍打被壓制的凶嫌頭頂，其中包括先前被追殺的外國女子（穿藍色有白花點的衣服，背上血跡斑斑，不知何時沾染上的）。

我估計全部過程大約有六十五秒鐘，起始時刻為上午十一時十六分五十秒左右。過程中奪取菜刀的短褲男、在背後以雨傘追打的、一度打錯人的雨傘客、勇敢纏鬥的馬尾男，及後來在我眼前弓身主動向前迎擊的黑衣男，一幕接一幕，一棒接一棒，共同化解了共同面對的危難。

我當場算冷靜，事後沒來由地突然驚悸，當晚一夜難眠。朋友們勸我去收驚，或做心理諮詢。當時，密閉空間中，如果人人袖手，那只有任凶嫌荼毒，後果將不堪設想。這是一場陌生人之間沒有劇本的合作，場面轉接迅速，考驗你的勇氣和力氣，以及愛。

我們的社會有病，但另有更多健康、勇敢的人。一群陌生人合作，一分鐘弭平一場血腥危難。我感念同車共行的陌生人，寄以誠摯的祝福。願上蒼眷顧眾生，人間少暴戾，社會更祥和。（作者為逢甲大學講座教授）