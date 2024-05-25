陳冲／地上權招商 見利勿忘初衷

台北市政府招誰惹誰了？繼京華城容積爭議後，又有北士科案，前者本人認為涉及國家整體容積制度（本月九日「浮增容積是房市QE不可濫用」一文），頭痛何竟先醫腳？後者依媒體所載資料，恐怕又是犯了「土地開發忘卻初衷、只圖急功近利」的老毛病。

北士科（北投士林智慧科學園區），以智慧健康產業為發展主軸，口號響亮。主要由三塊精華土地（T16、T17、T18)組成，以地上權五十（七十）年，底價八十六點八八億元發包，二○一九年、二○二○年兩度流標，及至二○二一年改弦易轍，以三筆地上權分別開標，權利金則降低五點八％，結果順利標脫。事後各方爭議不休，多聚焦在計畫書之捨棄、得標財團與市長間的利益交換等，議會、政黨、調查單位紛傳介入，一時也成新聞焦點，對案情我們當然不便妄測，但是醫界朋友在專業上卻有些不同的觀察。

醫療界所質疑，倒是名嘴們忽略的重點。三塊基地依原本規畫，至少要有卅％需用於智慧醫療產業，以示政府關心醫療，也避免工商業對智慧醫療報酬不定而裹足不前。隨因招標困難的理由，就將比率降為廿％，最後乾脆取消限制，換句話說，不必考慮智慧醫療，反而成為招標成功的重要關鍵，豈不相當諷刺。如果智慧醫療在數位時代確有重要地位，何不堅持卅％的比率，寧可犧牲政府基金的戔戔收入，以達成智慧醫療的政策目的？何竟忘卻初衷，對數位時代智慧醫療寄予厚望的有志之士，又情何以堪？

早年音樂團體「動力火車」」，曾有名曲「莫忘初衷」膾炙人口，其中一句「別忘了那一年那一天出發時心中的夢」，唱出多少人的心聲，感動多少心靈。北市科案件在招標、流標、討論、更改條件的過程中，究竟有無牢記土地釋出的原始宗旨，不得而知，但緣何捐棄智慧醫療的大纛，難道只為結案效率？還是為充實市庫？是否有點捨本逐末？

忘記初衷的不只本案，二○一二年台北市就A25土地依促參法提出BOT規畫時，曾高舉四大目標，其掛帥的兩大口號依序是：設立大型停車場，及強化信義商圈。規畫的初旨，其實很有遠見，考慮到信義商圈日益增加的觀光人潮，為避免大型巴士卸載乘客，不斷巡航或違法停靠，造成商圈周遭品質低落，所以依促參法提出規畫。結果在二○一三年流標後，隨即改用設定地上權（簡言之，就是不談交通建設）再行招標，經過數次流標降價，終於在兩年後拍定，雖在招標條件中仍保留大型巴士一定數量的停車位，但仰望目前豎立在一○一附近的五十四層商辦高樓，加上帶進的人潮，市府究竟是紓解還是加劇信義商圈的交通壓力？

智慧醫療能否賺錢（或投資報酬率問題），是可以討論的議題，如果智慧醫療在數位時代是一項基本的需求，當年以智慧醫療為名的北士科園區，就是正確的決策，相關規畫也應以此為最高目標而努力，財政收入就不是牢不可破的神主牌了。十年前的A25，可能要感謝營建中疫情來襲，同時兩岸緊繃，觀光客銳減，否則早成弱化商圈的殺手。

不論是A25，或是T16-18，當局好像都很在意市庫收入，其實權利金在性質上是預收經營年限的款項，不只是寅吃卯糧，而且是吃後面市長的卯糧，何必過度在意，重要的還是政策目的。記得動力火車演唱「莫忘初衷」時，後面還有一段「等雨雪風霜經過，夢才能成熟結果，就乾掉這杯酒，敬有始有終」，千萬記得，不要有始無終，忘了初衷！

（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）