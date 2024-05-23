薛承泰／能解決庶民問題才值得信賴

蔡政府剛上台時，筆者即呼籲廿萬嬰兒的保衛戰，不久政府提出「前瞻計畫」，挹注了廿億鼓勵生育，可是二○一七年的生育量卻降至十九點四萬，且在往後的六年逐年下滑，去年只有十三點五萬。賴總統若重視國家永續，未來四年要保住至少六十萬嬰兒！筆者拿蔡政府前七年平均生育量十六點四萬，打九折而為十五萬，給賴政府參考。即使如此，少子高齡化仍是擋不住的海嘯，衝向台灣社會。

首先，各級學校招生缺口將擴大，私立大專院校倒閉接踵而來！自二○一四年高鳳技術學院開了第一槍，十年來有十六所停辦或退場，未來四年可能有廿所將遭遇類似的命運。關學校不只是老師與學生需安置，校產的處理棘手，連同周邊的小吃店、便利商店、住宿、書店、以及相關學術文化與經濟活動都會受到波及。許多人認為校地可以轉為長照、養老、托育等機構，然而若非地點好交通方便，是很難受到青睞的。

第二，由於生育率低，推升了人口高齡化的速度，明年台灣將步入「超高齡社會」，六十五歲以上人口占五分之一，並將於二○六○年達到四成以上！政府近年來推動長照2.0，經費逐年飆升，今後每年將投入千億元。由於未來八年大量嬰兒潮世代成為老人，長照經費如何籌措？而這段時間台灣人口紅利結束轉為赤字，勞動人口不僅流失且中高齡化，繳稅人口減少，產業缺工現象將更嚴峻，也會面臨有了新式戰機與戰艦卻沒有人飛、沒有人操作的窘境！

第三，蔡政府成立少子化辦公室，八年的成績就是加速少子化，顯然不知如何投資未來？另一方面，卻用很奇怪的態度來對待老人，一隻手推動長照不斷擴大砸錢，另一隻手又想從老人身上拿回一些退休金。眾所周知，長照與年金均為社會安全網的一環，蔡政府花更多的錢，家庭悲劇、老人貧窮、家暴與虐童反而上升。

賴政府應思考加入東方社會強調家庭的特色，協助家庭發揮照顧與保護功能，成為社會安全網的第一環。不要像過去學日本北歐而忽略本土，加上選舉的討好承諾，把社會安全網化為錢坑！

第四，年金改革是「世紀大改革」！我國除了存在「保費偏低」與「給付偏高」的制度性討好，壽命的延長導致退休人口激增也是財務吃緊的主因。蔡政府年改的主要成績，把公教的退休制度改亂了，而把最重要的勞保留給了賴政府。由於勞保預期用罄時間在二○二七年左右，賴政府已無法迴避，是要繼續每年以千億元撥補，還是提出一套改革方案呢？賴總統擋得住壓力嗎？

第五，過去年輕人相信民進黨會照顧年輕人，可是八年來年輕人仍處於低薪，所承諾的社宅也言不及義，只能拚命找空地蓋來衝數量；此乃因政府在承諾前並未調查，年輕人是因為工作求學才租屋，是因婚育需擁有一個家，還是不想和父母住而離家？此外，這還涉及就業與住屋市場的分布與供需。且別忘了，屋齡四十年以上住宅全國有卅六％，落實都更或改造老舊社區，打造安全與友善的居住環境，才是釜底抽薪之計，青年能安心就學工作，小孩安心成長，老人安心養老！

與二○一五年相較，二○二三年十五歲以下人口少了卅九萬人，六十五歲以上增加一三六萬人，工作人口少了一○四萬人，四年後這些數字將如何？

（作者為台大退休教授）