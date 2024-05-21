趙春山／520後台灣安全困境：和戰兩難

台灣曾被《經濟學人》雜誌形容是「地球上最危險的地方」，在蔡英文總統卸任前夕，兩岸關係依然呈現外弛內張的狀態。對於賴清德總統的五二○演說，外界並不期待會出現「髮夾彎」，認為只要讓兩岸關係「止跌回穩」就好。

賴清德在演說中期盼「一起追求和平共榮」；但對岸在「聽其言」後的立即反應卻認為，這是「釋放了謀『獨』挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號」。因此，在美國總統拜登以展示對中強硬姿態來提振選情的時刻，賴清德或許認為他的演說是在對美國「交心」，但結果卻是令中共「痛心」，台灣也因此陷入安全的困境。

涉及台灣安全課題，賴政府上任後將面臨下列三大挑戰：

第一是如何處理朝野關係。列寧曾說：「最堅強的堡壘，必須要從內部攻破。」由於「認同」問題，台灣內部長久以來就受到「為何而戰」的困擾，這使台灣難以建立全民共識、形成一個「命運共同體」。

賴有自知之明，內政占了他演說的最大篇幅，並強調團結的重要。但賴是一位「少數總統」，執政後勢將面對一個政黨惡鬥、行政與立法權力相互掣肘的政治生態，以及意識形態和族群對立造成的分裂社會。這些「內憂」都讓賴無法全力對付他眼裡的「外患」。

第二是如何處理台美關係。賴清德在演說中特別提及美國「印太安全補充撥款法案」，支持台海的和平穩定。我認為賴會較其前任更加強調「倚美保台」；但若台灣一切「唯美」馬首是瞻，則會讓美國「公親變事主」，讓台灣完全失去「戰略自主」的空間。

今年適逢美國大選，無論選後由誰入主白宮，美國仍會視中共為最主要的戰略競爭對手。台灣的戰略地位和科技實力，必然會被美國視為遏制「中國崛起」的一張「牌」，只是手法因人而異。

雖然「鬥而不破」仍是中美關係的常態，但台灣卻有可能成為一個重要「破口」，不幸淪為戰爭的「代理人」。

民進黨一向強調「備戰」，但兩岸綜合實力「彼長我消」，台灣必須依賴美國打一場「不對稱的戰爭」；而美國協防台灣的意願，將受到美國國內政治和中美力量對比的制約。

第三是如何處理兩岸關係。中共領導人習近平說：「要牢牢掌握兩岸關係發展的主導權主動權」。中共在台灣大選後，即以軟、硬兩手，對台拋出許多新的「答卷」。

例如，習曾透過「馬習二會」提出以「同屬中華民族」來開啟兩岸關係和平發展的新視野；可惜民進黨對此不屑一顧，賴清德則是刻意避而不談。

賴清德在演說中對於兩岸溝通和交流，都表現了較為積極的態度，尤其針對觀光旅遊和陸生來台就學的部分。新政府未來可能以「雙邊對等」的原則，採取若干鬆綁的措施；但如同一九九二年香港會談，任何兩岸議題的協商，最後都免不了會涉及公權力的問題。

賴清德強調用「對話取代對抗」，曾建議民、共兩黨先展開良性對話。但「冰凍三尺，非一日之寒」，在民進黨懷抱台獨黨綱，雙方又不存在九二共識的政治互信基礎下，兩岸對話談何容易。

總之，台灣五二○後面臨的台海形勢是：「備戰」難，「避戰」亦難。如何認清時勢，引領台灣突破上述的安全困境，成了賴總統上任後的第一個難題。

（作者為淡江大學榮譽教授）