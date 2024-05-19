廖達琪／「共織台灣」的「織」字解

廖達琪

「賴政府大課題」系列

五二○總統就職大會主題是「共織台灣，民主前行」，一個「織」字令人好奇，賴蕭試圖表達的意涵為何？「織」或有「編織」及「交織」二層意理；編織偏向動詞（organizing），將族群、世代、百工百業交匯交錯，方向上是推動民主前行；交織則較偏向名詞（intersectional organization），呈現編織後將各種不同意見、立場、職業、背景的人，交匯交錯出共存共榮的社會樣態。

理念很豐滿，現實卻很骨感！相信賴蕭團隊花了心思援引出「織」且冠以「共」，似表示願海納百川；但回到現實面似乎有重大落差。且不說「交織」所指涉社會呈現民主共好的未來想像，至少從賴蕭就職前的各種行動中並不明顯。內閣組成或是一例，國會的對立更凸顯編織未進行；甚且過去總統當選人拜訪各政黨主席的慣例，也未被編入行程。

賴蕭就職後，編織會如何進行呢？尤其針對反對黨及其支持者，會用心又有技巧的編織嗎？固然民主體制的運作，反對黨是內建之必要，並不鼓勵執政者將其編入，但完全不編的推向極化，也非民主之福！如何在尊重政治分歧下，將不同意見群體編織起來解決共同問題，或可謂「求同存異」的編織法，賴蕭有想法嗎？或仍似前朝，僅止於文青語言？

在民主系統中施展「求同存異」的編織法，近代發揮較淋漓的應推歐盟，其能成為涵蓋廿七國的超國組織，其編織各種歧異、找出共通點來交匯的功力不可小覷；雖有二○一六英國脫歐的破漏，但目前仍戮力將英國織在經貿網中。歐盟的發展一直是動態的織，才能從一九五○年代的六國「煤鋼共同體」長成今日規模，其織法為何？

一、主要織者的用心及願付出：歐盟主要推手是德法，背景因素是希望二戰後的歐洲能復興，來面對新興霸主美國。德法歷史上都曾叱吒，也懷念往日雄風，雖在二戰中為敵，但有恢復國威尊榮的共同願景，故願意結盟，且係歐洲大國，責無旁貸，出錢出力、調和鼎鼐，展現對小國或反對者的尊重及包容。

二、開放目標：編織過程比最後呈現的交織成果重要，領導層並未設定歐盟終極目標為何，邊織邊理解各成員國想法，因為存異才能求同。

三、關鍵歧異，不惜代價予以保留及尊重：比如歐盟共通語為廿七種，每個成員國語言都是；在歐盟議會，各國代表可用自己語言發言，議會備有廿七國語言的同步翻譯。

四、多層次的編織並行交錯：歐盟有歐洲執委會及議會，議員由各成員國選出。執委提案經議會決議後對成員國的拘束力，須經成員國內部民主程序討論或來回修訂才可能產生。各成員國下的地方組織亦同步進行各種編織，並與本國及歐盟層不時交會，如此繁複的織同存異。

五、視情境調整編織做法：歐盟的擴大是逐步循序、說服差異、建構法制、保障成員國利益，從經濟面再織入政治面，才能於一九九二年簽訂馬斯垂克條約轉為歐洲聯盟，並追求較具國家意涵的貨幣、外交及安全政策共通性。

六、社會面亦是編織多重繁複的跨界交匯機制：筆者曾參與歐盟跨國計畫，深切體會其織入各國各族、百工百業，讓其交會的用心。

台灣情況遠不如歐盟複雜，賴蕭如真有心推動「共織」台灣，特別是針對反對群體，有技巧又尊重的織入應不困難。最簡單的起手式，或是電價調整及能源配置議題，納入反對陣營一起協商，就是一種「織」了！

（作者為中山大學政治研究所榮譽教授）