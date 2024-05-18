魏國彥／太平島是臍帶，不是盲腸

魏國彥 年初以來即盛傳，蔡英文總統有意到太平島巡視，但聞樓梯響，不見人下來。隨著中國海警與菲律賓海岸防衛隊在黃岩島海域衝突升溫，外交部長吳釗燮表示，台灣應展現製造和平而非爭端的國際形象，坦言目前總統登島「時機不恰當」。另方面，國民黨與民眾黨立法委員欲組團往太平島考察並宣慰官兵，被民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指責為「為中國助威，為自己政府添亂」的「小丑團」、「觀光團」，這是邏輯錯亂？還是另有別情？值得嚴肅辯證。

兩岸關係如同走鋼索，對於太平島的思慮，云為正是當下現實中的最新考驗。如果說，台灣是西太平洋一艘不能移動的航空母艦，那太平島就是遠在一千六百公里外，南海東南一條不能放棄的「中華民國護衛艦」；因為太平島是「在台灣的中華民國」與撤退到台灣前的「中華民國母國」（國民政府，簡稱國府）法理連結的臍帶，也就成了台灣獨立與否的象徵與要害之地。

二次大戰勝利後，一九四六年十二月國府派出太平艦、中業艦等開赴南海，接收二戰期間曾遭日軍短暫控制的南沙諸群島；連同一八九五年來被占據的台灣、澎湖，是國府對於上述各大小島收回主權、復行視事的一次性打包作業。國府對於南海諸島握有主權的根據，是一九四七年十二月由內政部公布、畫有U型十一段線的「南海諸島位置圖」；換句話說，台、澎、金、馬、太平島、東沙與整個中國大陸，在民國卅四年九月至卅八年十二月之間都同屬中華民國。這一法理立場歷經兩蔣、李、扁、馬諸位總統皆未變更或放棄，看來蔡英文總統也會繼續堅守，即便她在卸任前並不打算往赴太平島視察。

美國從歐巴馬政府時期為了遂行「亞太再平衡」戰略，希望「在台灣的中華民國」放棄南海十一段Ｕ型線立場，因為中共當年繼承了國府立場，發布所謂「九段線」，形同中華人民共和國與中華民國在南海聯手與周邊國家為敵，讓美國投鼠忌器、左右為難。

二○一三年菲律賓政府向海牙國際法庭申訴，認為太平島非島嶼，只是「礁石」，因此台灣不能成為南海相關專屬經濟區的聲索國。馬英九總統第二任期間，不理美國明示暗示，對於東沙與南沙的經營甚深，一方面在國際倡議和平使用南海，另方面在太平島延伸機場跑道，開鑿地下水井，並以「法庭之友」的方式告知海牙國際法庭，「太平島有水、土壤、農作物，還養有豬與雞鴨」，太平島夠格成為島（island）而非礁石（rock）。馬總統更於二○一六年一月廿八日親自登上太平島，這是繼陳水扁總統二○○八年二月二日登島之後，第二位登島宣示主權的中華民國總統。

除非賴清德總統就是要繼續成為「務實的台獨工作者」，否則應該停止黨內立委「切割太平島」的言行，因為太平島是連繫中華民國法統的臍帶，不是可有可無的盲腸。

「秦鹿奔野草，逐之若飛蓬」，國之興亡，一念之間！（作者為行政院前環保署署長）