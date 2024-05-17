葉匡時／人民的小事就是政府的大事

葉匡時

家父在幾個月前過世，身後遺產有限，僅留下一戶位於中和的老舊公寓房，以及在台銀約兩百萬的存款。我們四兄弟姐妹全權委託弟弟處理遺產繼承事務。因為遺產單純，原以為這是個簡單的程序，想不到舍弟卻經歷了極其繁複的行政流程。他總共跑了戶政事務所四次、國稅局三次、地政事務所二次、稅捐處二次、法院一次、台銀三次，才完成相關手續（這還不包括我們其他兄弟姐妹須去辦理相關文件的手續）。受限於篇幅，在這裡就只說明舍弟與台銀交往的經驗，來反映小市民的心聲，並希望為政者能設法改善不合理的行政程序。

舍弟第一次到台銀去辦理家父帳戶結清前，有先問過台銀要什麼文件去辦理，他依照指示帶了家父的除戶證明、完稅證明、台銀存摺、手抄本謄本；我和大妹的印鑑、印鑑證明、身分證、戶籍謄本。由於小妹已移民加拿大，在台灣已經除籍，舍弟也帶著小妹從加拿大寄來、經過我國駐加外館公證的放棄遺產證明書。台銀承辦人員作業了一個半小時左右，並就餘額開立了一張本票準備要給舍弟，但分行經理在審核時，卻說小妹應該給的是授權書，而非放棄遺產證明，因為放棄遺產證明必須經法院公證，外館公證無效。舍弟與經理爭論無果後，就去法院辦理小妹的放棄證明，然而，法院告知要有小妹的授權書才能辦理，舍弟只好請小妹再寄一張經外館公證的授權書，以便再到台銀去完成手續。

小妹寄來授權書後，舍弟又第二次到台銀去辦理遺帳戶結清，沒想到台銀還要小妹的護照與身分證。舍弟問經理，小妹在國外，其授權書經過外館公證，為何還要護照？經理告知，我們只是遵命行事，如果不服氣可以去向總行申訴。另外，由於小妹已經沒有台灣的身分證，承辦人員還要小妹的除戶證明，所以，舍弟這次又徒然而返。所幸不久後，小妹返台掃墓，舍弟得以帶著小妹的護照、除戶證明及前述各文件，第三次到台銀，這次總算完成手續。我好奇的是，如果小妹沒有回台，難道要她把護照從海外寄到台灣來辦手續？為何她已提供外館公證的授權書，還需要護照與身分證？

家父的遺產案例應屬單純，我很難想像那些遺產比較多或複雜的人，他們的後人要花多少時間、經過多少麻煩才能完成手續？過去多年來，政府確實有努力改善行政效率，但大多是局限在同一單位內的行政手續，如果涉及跨單位，那就要民眾自求多福了。舍弟在去台銀辦理手續前，要先去戶政、地政、國稅、地方稅捐處等不同行政單位辦理文件。在數位時代，這難道無法單一窗口處理嗎？據知，各家銀行處理過世者帳戶結清的程序也繁簡不一，即使是同一銀行的各分行也可能鬆緊不同。這究竟是金管會、各銀行或各分行經理人的問題？我可以理解政府及金融機構在處理人民財產權益時必須十分謹慎，但有些文件或程序的要求，顯然有很大的改善空間。

事實上，除了遺產繼承外，民眾必須與政府打交道的各項事務，仍還有不少過時而繁雜的規範，值得檢討優化。蔣經國總統曾說過「民眾的小事就是政府的大事」，我不知道遺產繼承算民眾的小事或大事？但職司提升政府效能的國發會，如能更用心地去優化涉及跨單位事務的行政程序，這絕對會是政府增進人民福祉的大事。（作者為陽明山未來學社理事長）