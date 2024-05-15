楊志良／中華民國敗亡中

如果你不喜歡中華民國這四個字，那也就是台灣在敗亡中。

友人老王非常擔心缺電，因為他住在八樓，沒電馬達就不會動，就沒水。他老婆已交代，萬一停電後要他每天至少提八桶水，供作日常洗臉、刷牙及煮飯使用，如要上廁所就去捷運站（但也沒電沒水呢）。我跟他說不要杞人憂天，因為政府說可以用肺發電，多燒煤就是了。

亦生亦友的江教授說我五年前寫的《中華民國如何不亡!?》指出台灣年輕人不婚、不生、不養、虐兒、虐老，愈來愈多民眾沒有前景，書名的那個「？」號可以拿掉了，因為五年來我說的問題愈來愈嚴重，對社會的觀察及預測神準，恭喜了！我回說作為一個公民，又曾任政府最高衛生主管，真是痛苦死了，真的希望所預測的全部是錯誤的，倒是希望台灣的年輕人都落入愛河結婚生子，高薪就業，孩童歡欣上學，全民幸福快樂。

但實際情形呢？最可怕的不是不婚、不生、不養，幼兒凱凱被虐死全民悲憤，不過真正的問題是活著的人很多想死。

官方資料顯示，從二○一七至二○二二年，五年間國小學生自殺、自殘從一一四人增加到一一八三人，成長了十點四倍；國中生自殺從四七○人增加到四二○四人，成長八點九倍；高中生成長四點八倍，大專生八點七倍。各級學生自殺、自殘合併增加七點三倍，至於黑數有多少那就不得而知了。

年輕人不懂事，一遇挫折就隨意輕生，那麼國軍跟警察呢？保家衛國的現役軍人，二○一八年每十萬名國軍有廿點二名自殺，二○一九年廿六點三名，二○二○年廿八點七名；至於警察，今年只到四月底就已自殺身亡六名。活著的人卻去求死，請問中華民國如何不亡？

去年總統大選期間，本人應邀為郭董站台，說出台灣家暴十二萬件以上，虐兒與虐老萬件以上，且逐年增加。總統府及陳建仁院長竟然要我道歉，才知本人神通廣大，居然可以讓夫妻失和，家人暴力相向，老的小的打成一團，甚至互相殺害，司法單位早該把我抓起來。但眾人皆知，只有在總統府及行政院的那批人，以及追隨他們的綠委們，只有他們可以讓民眾水深火熱，該道歉的當然是他們了！

更有趣的或可悲的，泰雅族、阿美族及其他各族，都以他們的族為傲；在台灣如果你說自己是中國人或炎黃子孫，綠友友卻嗤之以鼻；難道我們都是孫悟空的子孫，從石頭崩出來的？但這也是中國的石頭。多數台灣人的祖輩都用河洛話告訴子孫「唐山過台灣」，唐山在哪裡？

很多民眾已經覺醒了，「三民自」、網軍、綠名嘴的效用大幅減少。執政者應該整合全民，但實際上卻在大亂鬥，為了選票鬥在野人士。不知道時代已經變了，柯建銘自以為還在擔任立院最大黨的總召，自認喊水會結凍，ＮＣＣ、監察院、自認為引領民眾廢死的大法官，多行不義歷歷可數，綠委從未對政府的貪汙腐敗提出質詢，只會逢迎拍馬，全都成為習近平在地的協力者。今日朝小野大，不如在審查預算時都將他們歸零，以節省民脂民膏，萬民稱幸。

生命誠可貴，大家要相互扶持，不僅父母、兄弟、姊妹，鄰里之間也要相互關懷，如此可大幅減少憂鬱症、失眠及孤獨感。各位國軍及警察的弟兄姊妹，千萬不要用槍口對準自己，想想誰害你生不如死？（作者為前衛生署長）

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線