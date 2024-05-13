葉金川／人口結構與護理人力

台灣現今少子化與高齡化的問題，人口結構出現急劇變化：我出生那年（一九五○年），有四十二萬多新生兒報到，廿四年後的虎年（一九七四年）新生兒有卅七萬人，再過廿四年的虎年（一九九八年）新生兒降至廿七萬人，到二○二二年，新生兒只剩十四萬人。

人口結構變化會直接影響各行各業的人力供需，人力缺口在各行各業都會發生，但是其中最早出現、受衝擊最大的行業之一應該就是護理人力，因為大部分護理工作需要人對人，無法以ＡＩ機器人取代。

護理人力來源大減

台灣目前護理人力年齡眾數大概是卅八歲。一九九五年健保開辦時，每年約可以有卅七萬社會新鮮人投入各行各業。開辦三十年後，也就是今年（二○二四年），只有廿七萬人屆工作年齡，包括可以從事護理的新進者，現在人力來源已大幅減少中。再過十二年，能新增的工作人力將再減少至十七萬人，只剩健保開辦時每年可以補充人力的五十四％。

相較於每年約一千五百人的醫師人力，護理人力需求每年高達七千五百至一萬人；若以二○二四年推估有十二點五萬新生兒，當他們可以進職場時，至少每六至七位女性，就要有一人從事護理工作才能滿足需求，但是這可能嗎？鼓勵男性朋友從事護理工作，可能可以補充十至十五％人力，但是仍有其極限！

此外，高齡化社會使醫療需求每年遞增一點五％，護理人力每十年要再增加十五％需求，護理人員短缺只會日益加劇，將深深影響整體醫療服務的穩定性和質量。

護理職涯的延長

相較於其他醫藥人員，護理人員的職涯非常短，原因之一是因為結婚或有孩子之後，不方便輪值大、小夜班或假日班，不得不退出職場。

我們可以參考其他國家作法，不採取輪班制，而是安排固定的小夜班、大夜班及假日班工作者，同時給予相對足夠的薪酬加給。排除輪班制，有固定的上班時間，能減少護理人員婚後或有小孩之後辭去工作的比例。

其他，可以改善護理工作環境，包括增加只作基本照護工作的人力（照服人力），應用先進的ＡＩ技術，例如讓ＡＩ機器人紀錄病歷，來協助非醫療或照護的行政工作，以及彈性工時的兼職制度，友善資深護理人員之工作設計等，以拉長護理職涯的年限，充分運用已有的人力。

人力挑戰迫在眉睫

全球最早高齡化的國家之一日本，早已遇到護理人力短缺的困境，最終不得不採用國外移工來從事護理工作。台灣在最近幾年，會面臨比日本更急劇的困境，政府不應該只會提高護理人員薪酬、大小夜班加給，這些只能治標應付，並不能真正解決人力缺口問題，必須要有全方位的的解決方案。

（作者為中華捐血運動協會理事長）