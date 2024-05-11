廖元豪／批評以色列=反猶=種族歧視？

廖元豪 美國眾議院五月一日通過「反猶察覺法」（Antisemitism Awareness Act）。它外觀看來是個防止「反猶太主義」，促進平等的反歧視法。然而骨子裡卻是拿著反歧視當令箭，鎮壓一切「批評以色列」的抗議聲浪。參議院是否會讓這個法案通過，尚所難言。但這個事件也要讓我們小心，看來很公平的反歧視法，如果設計不良，可以成為壓制自由的工具。

反猶察覺法只有六個條文，表面看不出什麼實質規範內容。它宣告，對猶太裔的歧視，就是聯邦民權法禁止的「種族」歧視。然而，實務上本就如此解釋，並無新意。關鍵在於，該法第四條規定，所謂「反猶」，應參酌「大屠殺國際紀念聯盟」（IHRA）二Ｏ一六年宣布的定義。同法第五條則明確規定，聯邦教育部在處理民權法的「種族歧視」時，必須把「反猶」納入範圍。這麼一來，「反猶」不只是道德瑕疵，而是違法行為，聯邦主管機關及法院可據以處罰各個學校。更因IHRA定義的「反猶」範圍極寬泛，除暴力、騷擾、敵意「行為」外，各種言論、態度、標語也被納入「反猶」。而這就是反猶察覺法可怕之處。

IHRA定義下的「反猶」，幾乎包含各種對猶太人或以色列不利、偏見、敵視的話語。若有人說（或貼文、寫作）「猶太人都控制了媒體」、「猶太人害死耶穌」、「大屠殺是虛構的（或猶太人誇張了屠殺規模）」、「猶太人沒有建國權利」、「以色列的政策簡直就像納粹」…統統叫做「反猶」！尤其反猶察覺法只適用在教育領域，這根本就是針對各大學抗議風潮來的。大學生抗議的口號或許頗有爭議，有些甚至已構成「仇恨言論」，但畢竟還只是「言論」。美國各地警察驅散學生，也只能以他們「違法占用場地」為由，而不能基於他們的「言論內容」！

美國民權法禁止的「種族歧視」，一向不包含單純的「言論」。各種極端政治主張，甚至3K黨、納粹黨，以及各種族群相互批評的言語，都受憲法保護。只要不動手動腳，也沒在教育、工作等領域因種族而為差別待遇即可。言論，必須要嚴重到直接面對面「騷擾」或「恐嚇」的地步，才可能被當成種族歧視。然而照IHRA的定義，大學校園抗議者即使只喊象徵巴勒斯坦建國的「從河到海」，都可能因其隱含驅逐以色列人，或否定以色列國，而被定位為反猶，並構成「種族歧視」。

IHRA定義的作者之一Ken Stern亦反對反猶察覺法。在他看來，IHRA的寬泛定義是「研究用途」，而不是為了「立法」。他表示，如果政府可以界定何種言論可（在校園）講授，或何種觀點可得到政府補助，以及其他事項，那跟麥卡錫時代有何不同？

眾議院很「奸巧」地在該法案加上些文字，表示法案並未增添教育部任何權力，也不能被用來減損言論自由。然而，司馬昭之心眾人皆知。反猶察覺法雖不是刑法，但它當然可用來對付任何批評以色列的言論，且會造成更大的衝突對立。

行政院近日公告的「反歧視法」草案，也引起部分團體擔憂其是否會以反歧視之名，侵害言論與宗教自由。目前看來，草案內容還算相當謹慎、克制。一方面大幅度禁止歧視，促進社會平等；但原則上不直接處理「歧視言論」，對於騷擾的管理也限於對「特定人」。雖仍有可商榷之處，但沒有為了政治正確而過度管制，也至少維持了「百分百言論自由」的精神。（作者為政治大學法律學系副教授）