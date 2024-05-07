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方祖涵／凱特琳．克拉克帶來的新狂熱

聯合報／ 方祖涵
愛荷華大學「女柯瑞」克拉克（Caitlin Clark）。圖／法新社
愛荷華大學「女柯瑞」克拉克（Caitlin Clark）。圖／法新社

方祖涵
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WNBA華盛頓神秘隊的主場在城裡最南端的娛樂體育競技場，僅能容納四千兩百名觀眾，是聯盟最小場館。雖然球季五月中才要開始，上個月球隊已經提前宣布六月七日比賽將移地舉行，改到可容納兩萬名觀眾的第一資本球場。

「門票需求前所未見」是官方更動球場的原因，那麼為何突然有這麼多球迷要熱烈進場呢？籃球迷應該很容易就猜到答案：印第安納狂熱隊是六月七日的客隊，換句話說，那將是職籃超級新人凱特琳．克拉克首次到華府比賽。

凱特琳．克拉克，前愛荷華大學校隊主將，以神準三分球聞名，甫於今年超越NBA名將「手槍彼得」五十四年前成績，成為大學籃球總得分紀錄保持人。美國大學運動員從二○二一年七月開始可以合法收取代言費，克拉克是首批受益者，三年來據估計已進帳近一億台幣

克拉克帶來的狂熱，真的是前所未見。只要有她的比賽，愛荷華大學門票總是熱賣，在破總得分紀錄前夕，單場連最低售價都要一萬兩千元台幣。職籃選秀會那天，當印第安納狂熱隊正式將克拉克選進球隊，預購球衣正常尺寸瞬間搶購一空，創下廠商銷售紀錄；雖然沒過多久就被職業足球選秀狀元超越，成績仍然十分驚人。球鞋廠牌耐吉在克拉克大學時期就是贊助商之一，在她轉職業後簽下新合約，八年總值達九億台幣，以女性運動員來說，是繼前網壇明星莎拉波娃之後的罕見高價。

此外，今年大學總冠軍賽，女籃部分是南卡跟愛荷華大學爭冠，因為克拉克的緣故，電視觀眾人數平均近一千九百萬，首度超越男籃收視人口，本屆男籃冠軍賽的觀眾數是一千五百萬。NBA總冠軍系列戰尚未舉行，不過與去年比較，數字其實遠遜於前兩者，每場僅一千兩百萬人收看。

克拉克是否能將熱度帶進WNBA，讓聯盟再現希望呢？職業女籃在美國成立二十多年，門票銷售數字幾乎逐年遞減，去年才終於止跌回升。儘管克拉克帶著超級明星光環，她在狂熱隊也只能拿兩百萬台幣起薪，跟男性運動員有顯著差距。要把這項職業運動帶回主流，不是克拉克一個人能夠完成的任務。

不過，毫無疑問地，她將是個嶄新契機。克拉克從小就熱愛籃球，習慣在場上與男生競技，她有頂尖運動員的高昂鬥志，卻又保持對前人尊重的謙遜。WNBA行銷總監認為她加盟球隊，會跟老虎伍茲進入職業高爾夫一樣，將徹底改變球迷觀感，提升聯盟地位，帶來新一波成長。當然除了克拉克及其他球員以外，WNBA亦須同步成長，從增進數位推廣能力做起，讓觀眾能更輕易收看比賽，進而提高轉播權利金，改善球員整體收入。

如果你是籃球迷，不妨多留意凱特琳．克拉克，她不僅是籃球場上的百年罕見奇才，亦將是新生代運動員的極佳模範。（作者為運動文學作家）

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