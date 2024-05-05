蘇益仁／賴清德準總統的癌症三支箭

蘇益仁 四月廿七日，賴清德準總統與政府團隊參加了健康台灣顧問團隊的最後一場結論會議，提出了多項未來方案，以確保健康台灣政策的執行。

新政府要增加預算，達到健康台灣的目標，相信社會大眾及醫學界都拍手喝采，但花費大筆預算能否達成目標，是很多人關心的課題。

在健康台灣提出的十大建言中，醫學界討論最多且有所保留的，是癌症死亡率在二○三○年要減少三分之一，以及「八八八代謝症候群」兩項建言。因為是廿多位醫療團隊專家所提出的建議，受到新政府政策採納的可能性很高，身為醫界的一份子，尤其對十大死因最重要的癌症不得不提出一些看法，供最後政策的參考。

過去十天來，我就癌症議題諮詢了十位各類癌症的專家，幾乎都認為在六年內要減少三分之一的死亡率「有難度」，或近乎「不可能」，但都一致樂見其成。

癌症死亡率降低最關鍵的措施，是經由篩檢「早期預防及治療」。如台灣女性的子宮頸癌，可以經由ＨＰＶ疫苗施打及子宮頸抹片來預防或治療。台灣廿年來，已經看到子宮頸癌發生率及死亡率顯著減少，是成功的政策。

近年來發生率及死亡率上升的肺癌，雖可經由低密度電腦斷層篩檢，早期手術而治癒。以公衛落實政策執行，牽涉實務及預算，是否能達到預期的花費及益處比目標，其實不是一個大問題，在國家經濟許可下，人命無價。

但大部分缺乏癌症標記可以應用的實體癌症，雖然化療或標靶藥物可以延長壽命，但要「治癒」仍十分有限，因此很難達到死亡率減少的目標。

目前很多新藥的使用主要都集中在這些癌症，使醫療費用大增，只有像美國這些有私人保險給付的國家，才經得起多種新藥用在一個病人重複復發癌症的費用，更何況這些新藥無健保給付或在開發早期未能及時引入台灣，病人即使有錢也只能望藥興嘆。

所以，對這些難以治癒而花費高的中晚期癌症，自費、健保、癌症基金的補助等是最難的問題。治療雖可延長壽命，但很難降低死亡率，這是六年內要降低三分之一死亡率的最大挑戰。很不幸的是，目前主要的癌症死亡都屬於這一類。

因此，政府未來要能有效減少癌症死亡率，應考慮將資源應用在有可能經由篩檢而預防或早期治療的癌症，全面推動政策執行，由國民健康署及公衛體系主導；對大多數實體癌症，則以健保體系強化早期發現及治療；對中晚期癌症，除確定療效的新藥由健保給付外，其他新藥可以由食藥署加速引進國內，並由癌症基金、私人保險支應或自費使用。

癌症的生物學十分複雜，且每種癌症的成因及治療差異甚大，這些都需要結合基礎研究、公衛、法規、醫療及保險多管齊下，訂定台灣的癌症國家政策；明確區分上述問題，並將有限的資源用在有效的地方，而不是以死亡率的降低為目標去訂定台灣的癌症國家政策。

（作者為國家衛生研究院名譽研究員）