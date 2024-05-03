魏國彥／野狗為患，怎麼辦？

「愛牠，就不要拋棄牠」，寵物店門口貼著這樣的招貼，人間「始愛終棄」的故事也在這裡發生。

十多年前我擔任台北市研考會主任委員時，經常要處理「野狗」問題。市民陳情或打電話到１９９９，抱怨居家附近野狗出沒，追人、咬人，或夜晚狂吠擾人清夢。當時市長對各類型的「為民服務」事項都規定在一定的時限內要辦妥，野貓野狗問題一周內要解決，由我們研考會負責追蹤管考。我與同事在半夜時分到案發附近的公園驗收成果，查考有無野狗出沒，沒看到狗，卻看到消防隊和動保處的弟兄在樹下引誘樹上的貓下來。

又有一次，我們到新店溪畔河濱公園考察自行車道整修業務，看到河邊蘆葦草叢中奔出野狗家族，大狗小狗成群在修剪過的草坪上快跑撒歡，當我們接近時，牠們轉瞬間隱入草叢，銷匿無蹤。河邊野狗最近肇禍，七、八隻野狗集體攻擊一名慢跑經過的女性，受傷濺血，她向新北市政府告發。

當年，一位年輕的上班族女性找到我，給我看一疊彩色照片，都是狗的特寫照，一隻隻乖乖地坐著讓人拍照，小狗歪著頭，臉上帶著問號；大狗神情肅穆，眼神悲戚。她說：「這些都是遺照。」我問：「發生了什麼事？」「是你們動物收容所把牠們處決了。」她流下眼淚：「你們怎這麼沒有人性？」

後來我去收容所實地瞭解，是河邊的一棟舊房子，有些簡陋陰暗，整理得算是清潔，裡頭收容一籠又一籠的貓與狗，「人」滿為患。動保處設有網站，貼出貓狗的可愛照片，鼓勵民眾收養，有的貓狗因此找到歸宿，有的就沒那麼幸運，在收容一段時間後只能「人道銷毀」。不過現在政策是「零撲殺」。我上網去看，此時此刻，台北市「動物之家」有六百八十七隻毛小孩等待領養，又能有多少善心人士來及時救援呢？

兩個月前，我帶領逢甲大學的學生到台中東勢作田野調查，那裡的志工朋友為了鄉村永續，幾年來深入觀察記錄本鄉本土的生物多樣性，竟然發現好多新物種，也發現原來分布在大安溪以北的石虎已經在此出沒。志工們在重要地點裝設攝影機，鏡頭前有會動的物體出現就會啟動攝影，因此捕獲許多珍貴畫面；看到瘸腿的山羌蹣跚而過，隨後出現兩三隻野狗追蹤而至。志工朋友說：「現在我們這個淺山地帶很熱鬧，有山羌、野豬、石虎、穿山甲…還有很多野貓野狗，成為最新的外來種，對於野生動物造成危害，我們很擔心，也很痛心。」

流浪犬在都會、山野間確實造成很多困擾，也成為危害台灣野生動物保育的主因。農業部去年公布的數字顯示，最近三年間，因犬攻擊致傷的野生動物數量激增，總計已達二七四隻，其中有一二八隻穿山甲、四十一隻台灣山羌。我問東勢的動保達人：「那，應該捕殺野狗嗎？」他說：「對於野貓野狗我們不餵不養、不追不殺，牠們既然回到荒野，就當作野生動物吧！動物平權嘛！」（作者為逢甲大學講座教授）