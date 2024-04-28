楊志良／國人苦痛誰來愁？

楊志良 台灣是國際上公認為戰爭風險最高的國家，但國人處變不驚，但卻有不少人生活在水深火熱之中，例如台灣有最嚴苛的低收入標準，只一點三％人口列為低收入，遠低於日、韓、美的十五點七、十七點四、十點五（美國是最資本主義與個人主義的國家）及OECD國家平均的十四點二％。

因為隨人顧性命，所以台北車站、萬華火車站無家可歸的遊民處處都是，人數只增不減，歷任台北市長有人去關切嗎？藍綠白各政黨及立委有嘗試去了解或解決問題嗎？因他們都過得太好了，忘了政府包括民意代表，就是要協助鰥寡孤獨廢疾者皆有所養，那為什麼政府不編多一點這方面的預算呢？因為台灣政府是OECD國家中最窮，最無能收稅的政府，稅收占GDP的比率，台灣近三年的平均是十三點二％，日本十九點八，美國廿點三，韓國廿二點一，OECD的平均是卅五％，較重視社會福利的北歐國家多在四十％以上，我們政府為什麼這麼窮？二○一二年的天下雜誌封面就曾指出台灣是富人低稅的天堂。

舉兩個例子，請問各大民間銀行、各大公司、財團法人醫院的董事長、院長的座車是自己花錢買的嗎？司機是他自己掏腰包聘的嗎？還不是都由銀行、公司、及財團法人醫院埋單的，老闆當然要有座車，但員工不是也要上班，卻都要用自己的薪水去買車，更不用談司機了，所以老闆們就更有錢。再來看到這些人到五星級飯店享美食，買名牌包送小三，常就是拿統一編號的收據，自己的享受完全由公司行號支出，自己就變得更有錢，公司行號支出增加，收入減少，因此營利事業所得稅就可以少交。

最近立委黃捷及民進黨痛批國民黨提案通過軍公教退休金不再逐年調降，認為目前的替代率有六十二點五％，應依原先設計到一一八年降為六十％，而OECD的國家沒有這麼高的退休替代率，是反改革的。試問，OECD的軍公教有我們這麼低的薪水嗎？台大教授薪水是附近亞洲國家最低的、甚至三分之一不到，所以台大的學術排名比起大陸的北大、清華、復旦等大學都不如，新加坡衛生部長一個月的薪水是我擔任衛生署長（部長級）一年的薪資，他很盡責，我也是，這才是了不起。

老報人張作錦出版《今文觀止》，在書的封套底他提到本人二二年十二月在聯合報的名人堂專欄，指出張先生的「江山勿留後人愁」，台灣近十年更加崩壞，張先生恐要愁上加愁了。

本人二○一二年出版《台灣大崩壞》，台灣不婚、不生、不養、不活、虐兒、虐老，人民沒有前景，十年過了台灣只有更加崩壞。剴剴被虐待致死的事件，社會各界互批，其實官方資料顯示台灣每周將近三名嬰兒被虐死，從缺蛋、五缺、各個食安事件都成為各政黨、各政治人物、各媒體、各名嘴互批的材料，至於各才學之士兼具歷練專家提出前瞻性的建言都束之高閣，張作錦先生罷了吧！不必「試從故紙看今朝」，本人也該停筆了！（作者為前衛生署長）