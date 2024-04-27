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陳亮恭／蜉蝣舞翩翩，剎那花開盡

聯合報／ 陳亮恭

隨著年齡漸長，生命逐漸衍生煩惱，人生諸多煩惱以生死為最，或說煩惱的源頭多與生死相關，可能苦惱於生命的意義、生死之間的未竟心願，或是未了卻的心事。遭逢困境、變故或是身處人生低谷時，生命的無常更令人感嘆。

《詩經．國風．曹風》的《蜉蝣》藉沒落的曹國貴族感慨，描繪生命短暫的無常。昔日榮華已不再，今日或連存活都有疑慮時，令人慨嘆生命的脆弱與變故的憂傷。看蜉蝣短暫的一生，縱使通透閃亮的雙翅飛舞令人目眩，但華麗飛行後便是命定的消逝，蜉蝣與人生著實多有相似。

蜉蝣之羽，衣裳楚楚。心之憂矣，於我歸處。

蜉蝣之翼，采采衣服。心之憂矣，於我歸息。

蜉蝣掘閱，麻衣如雪。心之憂矣，於我歸說。

蜉蝣飛舞透亮的翅膀，如同鮮明奪目的外衣。朝生暮死的生命令我憂傷，我的人生歸宿又在何處？蜉蝣在空中振翅飛行，盡情展示華美的衣服。朝生暮死的生命令我憂傷，我的人生歸宿棲息何處？蜉蝣掘穴破土而出，輕舞雪白的麻紋外衣。朝生暮死的生命令我憂傷，我的人生歸宿何處尋覓？

人在活著的過程逐漸意識到死，與其他生物不同，人們跳脫單純生物本能的溫飽，追求生命的各種美好，而蜉蝣短暫生命的華麗姿態，或也是最大的哀傷。但從某種意義來說，生命沒有長短之別，發生於生命當中的喜怒哀樂都是一瞬而去的當下。生命並不是連續的一條線，而是一個一個相鄰的點，前一個點是過去，下一個點是未來，時間也不是線性前進的，只是大腦的感知將其連結成線。因此，持續為過去而悔恨或為未來而擔憂，都不算真正活著，因為生命活著的時候只有當下。生命中的得到都是暫時，但失去與消逝卻是必然，能以坦然心態面對變境，以當下的心境感受生命，如此，縱使朝生暮死也不足為憾。

竹林七賢的阮籍有著濟世安民的大志，基於對曹魏的情感，在司馬家掌政時任官多有難言之苦，故飲酒佯狂逃避之。當司馬昭想為兒子司馬炎求娶阮籍的女兒，阮籍卻連續醉酒六十多日，阻絕司馬昭提親的機會。如此性格的阮籍，一生著有五言《詠懷詩》八十二首，其中第七十一首，與《詩經》的《蜉蝣》有異曲同工之意，藉此表達身處亂世的心境。

木槿榮丘墓，煌煌有光色。白日頹林中，翩翩零路側。

蟋蟀吟戶牖，蟪蛄鳴荊棘。蜉蝣玩三朝，采采修羽翼。

衣裳為誰施？俛仰自收拭。生命幾何時？慷慨各努力。

木槿花開在丘墓之上，光彩奪目耀人，不知花期將至。在白日傾倒林木間，花開翩翩，不因零落於路側而哀。蟋蟀在門窗邊低吟，蟪蛄（夏蟬的一種）在荊棘間鳴聲，也象徵生命即將結束。蜉蝣生命不過三日，振動羽翼如著華美衣裳飛舞。蜉蝣華美衣裳為誰穿？蜉蝣低頭修飾羽翼。木槿、蟋蟀、蟪蛄、蜉蝣生命雖短暫，但都是在各自世界中努力綻放。

人生有如蜉蝣，須臾即逝。塵世本為無常，過往與未來皆為虛幻，懊悔過去或擔心未來便轉眼錯過當下。蜉蝣不知其生短暫，直視黑暗而無所懼惰，怡然振翅飛舞。生命就是這樣，短暫而美麗，但也孤獨而無依。也許蜉蝣才是活得最體面的，捨棄執迷的種種，珍惜當下便是在無常人生中活出美麗。（作者為台北市立關渡醫院院長）

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