葉銀華／治理之鑰：企業敏捷性

為什麼有些企業在面對變動的經營環境仍然成長，有的企業卻衰退、甚或被淘汰？此問題的答案就是企業敏捷性（agility）差異所致。治理公司經常會受到環境變動的衝擊，怪不得許多企業家經常講企業經營唯一不變的就是變。而企業敏捷性是指企業適應環境變化的速度，其取決於企業調適的能力與組織特性。

企業經營環境的重大變化，包括：產業引入顛覆性的新技術，如數位科技席捲零售產業與相關服務業，而且持續延燒，並且轉變成虛實整合；或者，企業面對重大經營危機的應變能力，如新冠肺炎疫情對於供應鏈斷鏈的衝擊。

網飛（Netflix）和亞馬遜是企業敏捷、保持市場領先地位的例子。網飛迅速從ＤＶＤ租賃轉向線上影音串流服務，成為娛樂產業的主要顛覆者。同樣，亞馬遜能夠適應不斷變化的消費者行為，因而擴展產品組合，以提供亞馬遜影音、電子書閱讀器和網路服務等產品、服務和平台。

上述是屬於明顯的案例，那麼如何全面地驗證企業敏捷性的決定因素？我與元智大學廖振傑教授合作，透過大樣本、長期間的實證設計，探討一九九七到二○二○年之台灣所有上市公司，在產業面臨重大負面衝擊下，個別公司股價的反彈速度；如此設計應算是具有創意與代表性。

我們的實證結果發現，就企業調適的能力，首先是企業在營運過程中，有著相對比較多元的產品組合，其代表公司因應經營環境變動有著較高彈性；而多元產品組合傾向是有相關產品線的擴展。其次是公司組織資本較大，則其適應環境變化的能力較強。組織資本是一種無形資產，其可將人力資源和實體資產適當地結合到產品生產或服務提供的系統中，藉以提高效率與維持競爭優勢。

再者，公司要有快速反應的決策體系，包含：發掘環境的變動、了解影響層面與幅度、擬定與執行因應方案。另外，我們也發現產業市占率高的企業，由於受到產業風險衝擊較大，往往對於經營環境變化的反應較慢，甚或墨守成規不願改變。

就組織特性而言，首先，集中決策或分散決策體系是企業敏捷性重要的影響因素。我們發現在環境快速變化時期，集中決策相對於分散決策可能處於劣勢。集中決策體系不利之處，在於要將有關市場、技術、消費者行為等變化的專屬知識從部門層級轉移到總部的成本可能相當大，因為經營之專屬知識可能存在部門層級，而非總部。分散式（即更快的）決策可能比集中式（即更慢的）決策更有價值。其次，當公司運作的協調成本愈低，愈能因應經營環境變化，快速採取適當的因應對策。

根據麥肯錫的預測，到二○二七年，高達七十五％的標準普爾五百大公司會變動，其中許多是因為它們未能適應不斷變化的環境。因此，治理公司之鑰就是強化企業敏捷性，才能在現代商業環境中生存與成長。

（作者為陽明交通大學資管與財金系教授）