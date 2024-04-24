葉金川／醫療平權與醫學中心

廣設醫學中心並不能達成醫療平權，只是一點一滴腐蝕了辛苦建立的醫療體系。

日前，醫院評鑑結果出爐，台灣的醫學中心家數增為廿六家。依照醫療網計畫目的，是要讓台灣的醫療資源均衡分布，減少民眾就醫障礙。然而，廣設醫學中心會達成這個目標嗎？

●醫療網保障醫療資源的均衡分布

全民健保是解決全民能否平等獲得醫療服務問題的工具，但是它立基於一九八五年推動的全國醫療網計畫。如果以計程車為例，醫療網是計程車和司機的配置和管理，全民健保則是汽油和油錢。醫療網明確規範如何補足醫療資源的不足，也限制醫療機構的過度擴張。

根據醫療網計畫，台灣畫分為十七個醫療區域，健保將醫療單位分成醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所。民眾生病時可先到基層診所或地區醫院就醫，再依狀況需求轉至專科診所或區域醫院。醫學中心則負責教育訓練醫師，並專注研究發展、特殊重罕病醫療。

●醫學中心定位愈來愈模糊

醫學中心當初的規畫其實是醫學院的附設醫院，為了要訓練見習學生、實習醫師等。但是，現在醫學中心並非全附屬於醫學院，例如亞東醫院、新光醫院、國泰醫院、奇美醫院等；有醫學院的不一定有醫學中心，例如輔仁大學、陽明大學。前兩年被允許新增設醫學系的中興大學、中山大學、清華大學，原來就沒有醫學院。

這其實在誤導民眾，以為醫學中心擁有最好的醫療；但是當初的規畫，在醫療服務上，區域醫院和醫學中心應該是相同的三級醫療水準才對！

此外，醫療網計畫第一期原只有十三家醫學中心，依最新醫院評鑑審核結果，今年增至廿六家（有些私立醫院為共同評鑑，所以有些資料顯示為廿二家），而且有一半十三家位於大台北區域。對民眾而言，醫學中心除了教學功能，重症醫療功能才最被關注，所以醫學中心也需考慮區域的均衡。

●醫學中心氾濫，將是三輸局面

現在廣設醫學中心，就像教育體制當初的廣設大專院校，讓高等教育普及化，但是隨社會變遷及少子化現象，多所學校面臨招生不足，紛紛關門。

台灣區域醫院、地區醫院的診療服務其實都很不錯，但因為醫學中心重症病例醫療功能被放大，讓民眾都忽略社區醫院的重要性。

現在的醫療政策，一步步模糊醫學中心原定目的，也歧視區域及地區醫院的社區醫療功能與發展。主政者要想想是否有達成醫療平權的初衷，還是在一點一滴把醫療體系腐蝕？

就像教改三十年後，大家批判李遠哲一樣，醫療體系目前也走在崩潰之路上，歷史也將會為這些愚蠢的醫療主政者記上一筆。

（作者為中華捐血運動協會理事長）