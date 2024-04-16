周行一／不易覺察的勇氣與承諾

周行一 政治大學雄鷹籃球隊僅成軍七年，三月廿四日奪得一一二學年度UBA男一級冠軍，創了史無前例的四連霸紀錄。二○一七年姜豐年學長承諾捐贈創辦雄鷹隊時，對我發下豪語，要幫助學校五年內奪得UBA男一級冠軍。我當時並無這樣的期望，僅希望球隊成立之後能提升政大的教育及校友的向心力，但是姜豐年學長和妻子陳怡樺學姐，以無比的創業家精神提前達標，創了歷史紀錄。

到底政大師生及校友，甚至全國的學生們，可以從雄鷹隊學習什麼呢？當時在校內討論設立雄鷹隊時，學生問了一個很好的問題：政大是頂尖大學，為什麼要讓學術成績不夠進入政大就讀的學生球員就學呢？我說，不同天賦的學生在校園裡共同生活，可以相互觀摩很多背景相似的同學間學習不到的寶貴人生體驗。雄鷹隊的同學們在過去七年中真的就給其他同學一個珍貴的課程。

我每次觀看雄鷹隊比賽時，常自忖不會有那種一次又一次在衝撞中跌倒後站起來再加入比賽，受傷以後拚命趕快再上球場的勇敢；我接觸過許多還不確定自己夢想的政大學生，但是每一個雄鷹學生球員都願意為了將來有機會打職籃，在球場中受傷、奮戰。為了理想，雄鷹隊員入學前都知道，學校生活將是很單調的上課學習與練球；當一般學生在寒暑假享受多采多姿的生活時，雄鷹隊必須起早接受體能與各種訓練、參加各種比賽，冒隨時可能受傷的風險。

所以政大師生與校友在學生球員中學習到有人生理想的重要，理想讓人鼓足勇氣邁進，而且做出別人不願意承受的犧牲。姜豐年與陳怡樺更是學生球員與大家的榜樣，他們對學校的捐贈是一生的承諾（commitment）；從捐贈球隊的第一天開始，夫妻攜手把灌溉球隊成長當成是自己的志業，沒有因為自己主客觀狀況的改變就對這個承諾打折，反而愈挫愈勇，讓承諾開花結果。大家如果可以從他們身上學習不輕諾寡信，一旦承諾後就義無反顧堅持兌現，台灣社會將會更美好。

雄鷹籃球隊能有所表現，還有一個不廣為人知的重要因素。姜學長不只一次對我提起，因為尹衍樑學長對體育館捐贈在先，母校有一個高水準的籃球運動空間，是姜學長決心捐贈的一個重要因素。尹學長的承諾精神同樣讓人動容，他捐贈現在被大家譽為台灣最好的圖書館之一的達賢圖書館。捐贈前他問我，他為圖書館開會時，我是否都會參加；至達賢圖書館完工前，他頻繁於早上七點半開始與同仁討論興建細節，我參加的會議就超過五十幾次，更遑論我未參與、他自己與興建團隊的開會次數。尹學長對承諾的堅持與身體力行確保承諾的成果，與姜學長相互輝映。

政大因為這些了不起、值得大家學習的校友而進步，他們的勇氣與承諾本來不易覺察，但因為他們堅毅的成果而彰顯。台灣社會倘若以他們的勇氣與承諾為學習的榜樣，明天一定會更好。（作者為政大財務管理系名譽教授、行珩全人均衡系統創辦人）