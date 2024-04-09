陳冲／IMF不如師法合作社

如果一家公司，在章程中規定，任何決議必須至少八十五％股份同意，而其中有一股東持股十七％，其他都是小股，換言之，這大股東實質上可以否決任何議案，時間久了，其他股東會有參與感嗎？這成事不足、敗事有餘的股東有可能討人喜歡嗎？

也許你會說，這種公司不存在，事實上這種組織不但存在，而且還存在了八十年。成立於一九四五年的國際貨幣基金，鼎鼎大名的ＩＭＦ，其章程（Articles of agreement）明白規定，重大事項必須有八十五％的投票權同意，而表決權來自份額（Quota），例如目前美國份額為十七點四三％，換算成投票權十六點五％，倒是個典型的「周處」。你又會問，其他國家如果不服氣，何不出資增加份額？又是老問題，份額的變動需要全體八十五％的投票同意，有美國同意，還不一定成事，但沒有美國點頭，就萬萬不成。

上月底在海南博鰲舉行的亞洲論壇，中國人民銀行行長潘功勝做主題演講，談深化亞洲金融合作，其間就提到ＩＭＦ角色。說到ＩＭＦ會籍，北京其實是承接自中華民國，二次大戰後各國為穩定匯率、促進貿易，倡議成立貨幣基金，當時中華民國是創始會員國，ＩＭＦ成立後，一直忠實履行會員義務。一九七一年因著名的二七五八決議被迫退出聯合國後，還硬撐至一九八○年才自ＩＭＦ捲鋪蓋（不容易，因ＩＭＦ是聯合國下級單位）。

潘功勝於演講中，開場就挑明國際貨幣基金的老問題，也就是份額改革及調整的議題，並呼籲亞洲國家共同努力，反應亞洲各國在全球經濟中的相對地位。這種問題，西方國家當然能拖就拖，媒體也認為北京發言應該意在去美元化，而未予以太多的重視。

其實去美元化，應該不是北京優先的目的，也知道這檔事不是一蹴可幾。歷來碰觸國際貨幣體系，人民銀行發言都極為審慎，例如二○○九年行長周小川在網站發表「關於改革國際貨幣體系的思考」一文，通篇未提美元，卻引起甫就任一星期的歐巴馬總統抨擊，顯然打到痛處，周小川當年也獲得「外交政策雜誌」思想家第九名。中國人民銀行對「導正」ＩＭＦ步步為營，從二○○九年推動跨境清算、二○一四年研發數位人民幣、二○一六年加入ＳＤＲ、到二○二二年倡議金磚ＢＲＩＣＳ+等，都給ＩＭＦ相當的壓力，今年三月廿七日潘功勝的發言當然是意在畫龍點睛。

耐人尋味的，潘功勝演講中提到好像與ＩＭＦ無關的ＳＷＡＰ（貨幣互換）機制，有心者或許認為又是一去美元化陰謀。目前中國人民銀行與卅一國簽有貨幣互換協議，總額約四點一六兆人民幣，其目的或許僅在促進投資、貿易與本幣交易，但卻也補足ＩＭＦ的失能，例如五個月前，阿根廷與ＩＭＦ兩筆貸款到期，就是倚賴中阿雙邊有相當廿八億人民幣的互換協議過關，國際媒體評為ＩＭＦ在global financial safety net的缺陷。

國際貨幣基金歷來是由美國主導，但這些年美國推動友岸外包等貿易壁壘，有識之士難免憂心，ＩＭＦ總裁及第一副總裁，分別在年末歲初談話中發出實話真言，其中經典之語，包括地緣經濟碎片化將減損全球ＧＤＰ達七％，也就是從世界經濟地圖上抹去德國及法國；呼籲先進國領導人如不能理性競爭，也應力求合作，換句話說，目前國際對抗，已經失去理性，不利經濟發展。

國際貨幣基金的高層，其實無非是打工仔的專業人士，渠等看到世界經濟危機，呼籲各國合作，因此引發靈感：既談合作，何不學習合作社，會員之間，權利等值，不要財大氣就粗，更何況ＩＭＦ的上級單位聯合國，也是一國一票，如此倒可解決ＩＭＦ的老問題，只是大國是否仍會堅持要八十五％的份額通過呢？

（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）