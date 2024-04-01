魏國彥／國土計畫法 需考量生物地理

台南左鎮菜寮溪是一條神奇的河流。四十多年前一個夏日午後，我追隨林朝棨教授在水深及腰的河水中用腳踢查有無化石，因為颱風剛過境，老師說，山上岩壁的化石可能隨山雨沖刷入河，正靜靜躺在河床上。因為前一段有鄉野傳說，在這個河段看到類似人頭骷髏的東西。一邊涉溪，我一邊想，我們要不發現台灣第一顆人頭化石，要不，我們撞破一件殺人事件。然後，我腳下碰到了一個物件。

林教授看了看，用放大鏡檢視：「可能是鹿的腓骨」。在那之前不久，一九七一年夏天，林教授帶領團隊在菜寮溪牛食水段挖掘出犀牛化石，是台灣所發現最大、最完整的古哺乳類化石，後來命名為「中國犀牛早坂亞種」，是為了紀念當年教過他的台北帝國大學（台灣大學前身）地質學講座教授早坂一郎，更因為早坂教授一九三一年在當地人何春木引領之下從下菜寮沿著河床走到吹風嶺，在礫石中採集到許多鹿角、野牛及動物牙齒化石，後來發表多篇學術論文，是台灣古脊椎動物研究的先鋒。

九十多年來，菜寮溪的化石研究一代接一代，我發現，菜寮溪的古劍齒象九十萬年前來到台灣，早坂犀牛八十萬年前登陸，草原猛獁象抵達時間約在六十萬年前，好像每十萬年就造訪一次，原來牠們來到的時候都是冰河最盛的時候，天寒地凍，這些大哺乳動物由中國大陸來台灣避寒了。當時全球冰河發育，海水面下降一百公尺，台灣海峽較淺的部分出海成陸，成為「台灣陸橋」，黃河、淮河一帶乃至西雙版納的動物大舉遷徙來台，所謂「唐山過台灣」並非人類首創，在以往九十萬年中每十萬年就有一次動植物大移民潮。

一同到來的還有更多中小型動物，台灣的獼猴、水鹿、梅花鹿，野豬、山羌、青蛙、蛇，不一而足。如今，大型的犀牛、象群早已絕滅，不見蹤影，而中型野生動物有的已列入瀕臨絕滅的保育類名單。

近卅年來，學者對台灣的許多野生動植物做基因定序，從另外一個角度了解台灣生物的前世今生。近年一篇有關台灣河川鰕虎魚的研究很有意思。鰕虎魚身長大約我們手指頭的長度，胸前有個吸盤，在湍急溪流中能吸附在石頭之上。這種小魚大約在九十四萬年前來到台灣，最初登陸的地點在大安溪口，然後該魚種有向北、向南播遷；隨著台灣造山運動與山川地形的演化，各河流鰕虎魚漸漸受到地理隔絕，彼此間的基因發生分歧，五十萬年前由南到北分化成四個動物地理區系；而近年來，由於人類活動，鰕虎魚也在東部河川現蹤，成為另一個新的分區。

為因應氣候變遷，防範天然災害，《國土計畫法》原訂二○二五年上路，但是因為民眾對於「國土功能分區圖」抗議連連，行政院副院長鄭文燦四月一日將召集各縣市長參加行政院跨部會議，可能將「功能分區圖作業」再延後兩年完成。當此之際，我建議，為台灣的永續發展，相關作業要把生物地理因素納入，無論山川、人類，以及動植物，都是冰河時期遺留下來時空紋理的一部分，我們同舟一命，要和衷共濟。（作者為台灣大學退休教授）