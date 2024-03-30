李清志／鐵道旅行的極致

最近日本西武鐵道的「52席的至福」料理列車，與台鐵的「鳴日號」餐車，締結姊妹列車。這是第一次台灣與日本觀光列車締結姐妹車輛，這兩輛列車都是超高級的料理餐車，設計精緻講究，可說是火車旅行的極致，同時也是移動式的五星級餐廳。

西武鐵道「52席的至福」料理列車提供法式料理，食材都是秩父附近的在地食材，還有在地出產的葡萄酒，行程中還會停靠小站，讓人下車逛逛山坡下的小農市集；「鳴日號」餐車也提供精緻的餐點，餐桌道具都十分講究，食材也是取自於沿線蘭陽平原的農產，讓乘客一面欣賞龜山島以及蘭陽平原風景，一面品嚐當地風土農產，可謂是五感都得滿足。

有趣的是，這兩輛列車都是建築師所設計，西武鐵道「52席的至福」料理列車是知名建築師隈研吾所設計，內部多以淺色木質材料裝飾，溫暖又明亮；台鐵的「鳴日號」餐車則為有建築背景的邱柏文所設計，利用舊有莒光號列車進行改造，可說是「化腐朽為神奇」，整個餐車設計有著國際水準，完全不輸世界其他國家的經典高級列車。

很多人心裡有疑問，為什麼這些料理列車都由建築師來設計？

事實上，對於建築師而言，設計一輛列車等於是設計一棟「移動的建築」，除了原有的機械設施之外，沒有什麼太困難的地方。日本就有很多列車是由建築師所設計，例如大阪關西機場快鐵「Rapit」（暱稱鐵人二十八列車），就是京都建築師若林廣幸所設計，西武鐵道LaView列車則是由女建築師妹島和世所設計，都是非常受歡迎的列車。

最近頗受歡迎的電影《青春18x2，通往有你的旅程》，整部影片有如像是向導演岩井俊二的《情書》致敬，電影中有很多的場景是台灣與日本的鐵道，包括平溪線浪漫的放天燈，灌籃高手場景的江之島電車，以及只見線鐵路上，類似川端康成《雪國》中的隧道，「出了長長的隧道，就是雪國了」，列車開出隧道，映入眼簾的是一片夢幻白雪美景，根本就像是ＪＲ青春18的宣傳影片。

日本鐵道公司為了鼓勵年輕人出去旅行，有推出所謂的「青春18」套票，學生們可以利用這種套票，在一定的期限內，無限制地搭乘普通列車，在日本全境進行旅行。能夠在年輕的時候到各地旅行是幸福的，雖然不是去旅行就一定能找到自己，但是一個人孤獨的旅行，的確讓年輕的自己，有許多跟自己內心對話的機會，也讓自己有一個可以跳脫社會環境、親友眼光的機會，可以更誠實地去面對自己，找到真實的自我。

事實上，台灣的平溪線與日本的江之島電鐵本來就是姐妹鐵道，曾經還有聯合行銷的活動，民眾只要拿平溪線鐵路的車票，可以到日本江之電換一日券，非常受到歡迎！平溪線的放天燈活動，被拍的十分浪漫動人，眾人擁擠在鐵道上，然後升起一個個發亮的燈籠，在黑暗的夜空中，有如燦爛星空，靦腆的男女主角也在這裡牽手及擁抱。

同樣是姐妹列車，平溪線與江之電可以算是青春18的版本，是屬於年輕人的青春記憶；而西武鐵道「52席的至福」和台鐵「鳴日廚房」餐車，則是大人味的青春不只18，是鐵道旅行的極致。（作者為實踐大學建築設計系副教授）