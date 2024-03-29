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朱宗慶／改變的風險，耕耘的契機

聯合報／ 朱宗慶（朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監）
朱宗慶打擊樂團助理藝術總監盧煥韋所創作的〈融〉，由於疫情的緣故，原本預計在2020、2021年的兩度演出皆未果，本次終於得以問世。圖／朱宗慶打擊樂團提供
朱宗慶打擊樂團助理藝術總監盧煥韋所創作的〈融〉，由於疫情的緣故，原本預計在2020、2021年的兩度演出皆未果，本次終於得以問世。圖／朱宗慶打擊樂團提供

朱宗慶
朱宗慶

前不久，我和打擊樂團受奧克蘭藝術節之邀，首度登上紐西蘭的演出舞台，也意外地提前啟動了樂團的世界巡演計畫。這些日子以來，歷經了疫情和火災的衝擊後，樂團除了維持國內每年一百多場的演出規模，國際演出的邀約也逐步恢復過往常態，並且感到機會不少。

對我來說，樂團透過精心安排的曲目來分享，往往都能與觀眾一同創造美好的體驗，但近來幾次在演出現場所感受到的那種充滿共鳴的熱烈迴響，卻是一次次地超乎預期。這種受到震撼的直接反饋，除了是很大的激勵，也讓我不斷去想，何以如此？我想是因為這一路，一步一腳印、堅持扎實走過的累積，是騙不了人的。

現階段，打擊樂團從作品內容、演出技術，到團隊默契、音樂的演繹詮釋還有表演的方式，都已臻成熟並成為品牌特色；其中，已經累積有二六七首的委託創作作品，更是珍貴的資產和發揮品牌效益的最佳著力點。這些成果，起始於一九八六年創團時就立下的明確願景，包括「立足台灣、放眼世界」、「結合傳統與現代、融合本土與國際」的目標，以及強調「專業、團隊、紀律、熱情」的核心精神。

若單就字面來看，這些願景或許會被視為口號，但多年來的身體力行，讓這些口號成為特色定位、遠大志向的體現，及品牌實力的累積。再者，若將時間拉長來看，便會發現這個實踐夢想的過程確實曾跌跌撞撞，也一直伴隨著風險，但我反而覺得，尋求解決問題之道本身，潛藏著很大的機會動力。

舉例來說，打擊樂團已成立卅八周年，正要邁向第卅九年、迎接四十周年，卻總讓人感覺是充滿活力的團隊。我想，除了有第四代團員的年輕新血加入，資深團員也依然活躍在舞台上，構成橫跨四代的共同演繹，兼具了成熟豐厚與新生再造的魅力，是這股活力最為動人之處。從樂團的角度來看，新團員加入不僅是人數的增加而已。事實上，從每首曲目的聲部分配、排練方式的變動，到團務運作相關的組織職務、工作流程的調整，再到重新整合、融合為一體，並借助新的技術輔助來追求「精益求精」的目標…，一連串的量變與質變，充滿許多挑戰與不確定的風險。

改變的風險會帶來「化學效應」，而能量的蓄積與轉化，不但反應在演出舞台上呈現的剎那感受，也反應於團隊在作品和人才方面的不斷累積。這次樂團赴紐西蘭演出，獲得來自主辦方和當地觀眾由衷的肯定與讚佩，應該就是這個改變與耕耘不斷交互作用的結果。

由此，我也更為確信：當時代不斷變化，改變的風險即是耕耘的契機；而當能力與經驗都已踏實累積，更要好好把握每次機會，勇敢向前行！（作者為朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監）

團隊 朱宗慶 樂團 風險

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