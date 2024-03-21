陳亮恭／菊酌樵歌桃源暮景任去留

歷經西晉末期的動亂，東晉成為思想發展的文藝復興。當時流行的文化是玄學，戰亂使人崇尚玄學，也破除人們思想的禁錮。闡述老莊思想與佛教哲理的「玄言詩」雖然盛行，但也有寄情山水田園的文人，帶動多元的文學發展，更出現蘇東坡評價為「質而實綺，癯而實腴」的陶淵明。

陶淵明出生時家道中落，一生五次任官，終因無法容忍官場而歸隱。陶淵明筆下的田園生活閑靜脫俗，但幾乎篇篇有酒。陶淵明外儒而內道，守儒家倫理，又受道家順從自然的想法影響。除廣泛流傳的《桃花源記》與《歸去來兮辭》，陶淵明著有多樣的詩作，不僅以自身死後情景為詩，更在生前為自己寫祭文，其豁達不但跨越文字，更顯現出其對生死的超脫。

陶淵明以《責子》描繪不愛讀書的兒子們，字裡行間傳遞出疼愛而無責備：「白髮被兩鬢，肌膚不復實。雖有五男兒，總不好紙筆。阿舒已二八，懶惰故無匹。阿宣行志學，而不愛文術。雍端年十三，不識六與七。通子垂九齡，但覓梨與栗。天運苟如此，且進杯中物。」

我的兩鬢已經斑白，身體也不再結實，雖然育有五子，個個都不愛讀書。阿舒十六歲，懶惰程度無人能比，阿宣十五歲，也不愛學習，阿雍與阿端兩人十三歲，六或七都數不來，阿通九歲，天天就想著吃。老天這樣安排也沒辦法，還是喝一杯吧。

陶淵明晚年寫有《擬輓歌辭》三首，以旁觀者的眼光想像死後的情景，死亡無異於一般生活事件。第一首描述殮葬的狀況，面對親友痛哭，但死後沒有榮辱，遺憾的是酒沒喝夠。第二首描繪出殯前的祭祀，面對親人的哀傷與不能飲酒的遺憾，離開久居的家園更感黯然。第三首描寫下葬，親友離去後或仍有哀傷，但生命終究不過回歸山林。

「荒草何茫茫，白楊亦蕭蕭。嚴霜九月中，送我出遠郊。四面無人居，高墳正嶣嶢。馬為仰天鳴，風為自蕭條。幽室一已閉，千年不復朝。千年不復朝，賢達無奈何。向來相送人，各自還其家。親戚或余悲，他人亦已歌。死去何所道，托體同山阿。」

死後的祭文，陶淵明也不假他人之手，《自祭文》是文學史上首篇自我弔唁的作品，從寒風蕭瑟的葬禮開始，回顧貧窮但幸福的一生，躬耕生活的歡樂與視功成名就若浮雲的生活態度。面對死亡時的從容，笑看葬禮上親友的忙亂。親友散去後的郊外孤墳中，我已遠離塵囂，不以生前的美譽為貴，哪會看重死後的歌頌？人生道路實在艱難，死後又需在意呢？

《桃花源詩》是陶淵明的理想世界，與世隔絕的山林中保有古老的生活與美德，幼兒與老者同歡，人們順應四季怡然度日，高深智慧在此沒有用處。烏托邦的美好對比當代人世的不堪，或許正是陶淵明的繫念。五次折腰任官非只因五斗米，而是反覆重整心情想改變社會。順應自然與自由心志是陶公最好的生命型態，超越生死的靈魂不是揣度死後的幽冥世界與因果輪迴，是淡然旁觀看待親友治喪與哀傷，離世的不捨不成罣礙，蕭瑟山野中的孤墳隨著時間流逝，天地萬物與生死皆法自然。「死生，命也；有其夜旦之常，天也。」莊子以晝夜比喻生死，風起而葉飄，風止則葉停，動的不是樹葉，而是風，死生亦如是。（作者為台北市立關渡醫院院長）