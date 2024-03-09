薛承泰／撞翻與自翻之間的困惑

大陸船隻闖入金門海域，海巡前往驅離並無不妥；由於類似情事屢見不鮮，海巡應有足夠經驗，且因涉及兩岸，定會謹慎拿捏。然而，這次翻船本是個案，因不幸涉及兩條人命，致死責任的認定，成為海巡署的燙手山竽。

人是因快艇被撞翻，還是逃跑不慎翻船而落水溺斃？這就是「撞翻」與「自翻」的糾結。偏偏海巡在第一時間未能依證據來完整說明，而作為上級的管主委又不認同「撞翻」。不要說是罹難者家屬與對岸代表，就是一般老百姓也都想知道真相；而立法委員質詢更是職責所在，居然有人解讀成助外的「同路人」，這反而會令人想到「此地無銀三百兩」。

兩岸協商會議中，海巡報告處理過程時曾提到船隻「數次接觸」。若「接觸」是為了登上快艇，那麼當下速度應該不快才能靠近而不至於撞及，開啟Ｖ８攝影機、密錄器或手機，彈指之間應該不難，遑論海巡弟兄在海上奔騰駕輕就熟。

其次，海巡接獲通報時已知快艇位置，既知沒有配備監控攝影，畢竟仍攜帶了Ｖ８，啟程即可開啟錄影，也好作報告，不是嗎？最後，在還沒接觸快艇時，海巡人員只能依據經驗判斷快艇是來自於對岸，但也有可能是其他狀況，有了接觸才知是「三無」（無名、無籍、無照）船隻，那是不是更有蒐證的必要？

到底有沒有錄影？有沒有其他證據（如航跡圖與通話紀錄等）？應是一個很單純的議題，若真的沒有證據，進行十餘次的協商也只能各說各話。然而最新的說法是，證據送交檢調，因偵查中不能公開，海巡署、海委會乃至於行政院，異口同聲如是說，看來還是有證據的。筆者認為，只有盡快公布證據，才能阻止無謂揣測與外溢衝擊，金廈海域因此案已變得詭譎，在緊張氛圍中容易擦槍走火。

大陸船隻闖入我方水域有錯在先，遑論是「三無」船隻，長久以來我方的驅離並未帶來兩岸的風波；況且金廈距離實在太近，還散布了不少各屬的島礁，水域要清楚劃界還真難。因此，所謂的「水域」只能靠默契，多年來也已經成為「常軌」。近日因此事件，大陸國台辦稱「廈金海域不存在所謂『禁止、限制水域』」。簡言之，兩岸為了減少紛爭，在默契中已平靜地走了一段時間，如今卻搖搖欲墜；至少，已經影響金門地區的觀光與漁民生計，並帶給海巡人員極大壓力。

總之，在依法執行任務的過程中，我方海巡若沒有錄影蒐證，特別是那追逐過程的五分鐘，似乎不尋常，難怪會被質疑。此外，這不就暴露出我方裝備與訓練的不足？這恐怕是比翻船個案更嚴重的「國安問題」！

試想，有警車發現一部沒牌機車闖紅燈，該機車見警車接近而疾駛逃脫，於是警車一路追趕，警方如此執法相信大家都認同。然而，當警車追上了機車、試圖迫使其停車，機車卻突然翻覆，車毀人亡。如果這一切沒有任何影像證據，又沒有路人佐證，相信仍可透過鑑定人車以盡快釐清死因。

茫茫大海沒有畫線與標誌，追逐要比在陸地上更難控制，除了船速，還有風浪與船舶相互激起的波浪；然而，最令人擔憂的是，處理事件的態度可能掀起的驚濤駭浪，這可不是檢調可以承擔的。（作者為台大退休教授）