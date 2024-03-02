施振榮／從新王道談首富

媒體每隔一段時間總喜歡報導誰成為新首富的新聞，這也成為民眾茶餘飯後樂於談論的話題。

只不過因為媒體計算的「富」，主要是從這些人所擁有的上巿公司股票市值來估算每個人的身價；隨著股巿的變化，首富也經常不斷換人當。

對於首富，我有不同的看法。從新王道的觀點來看，很重要的是「富」也要從「六面向價值總帳論」來算總帳才對，在計算「有形、直接、現在」等顯性的富外，還要加上「無形、間接、未來」等隱性的富。

只是大家總是容易僅看到當下所擁有的有形（股票、現金、房地產等）顯現的富，而忽略了隱性的富。尤其媒體在計算時，往往也只計算了資產負債表中的「資產」，卻往往沒把「負債」給算進去，因為有些負債查不到或看不到。

因此，從新王道來看，一個人所擁有真正的「富」，除了顯性的富外，還要加上隱性的富－這是為社會「無形、間接、未來」所創造的價值，例如幫助了多少人致富、培育了多少人才、對社會做出了多少貢獻等等。

所以說，一般擁有的「財富」是屬於有形、顯性的富；而如果是一群人才攜手共創價值，則是隱性的「才富」，更能夠長久持續。

如果一個人只關心顯性的富，往往富不過三代，更重要的是要關心隱性的富，諸如留下給社會正面的影響力，把好的價值觀念傳承給下一代，如此才能將「富」傳承得更長久。

不過也因為「隱性」的本質，就是相對而言大家不容易看得見，但隱性的影響力往往相對更大、更為深遠，不僅僅是當下，更重要的是會影響到未來。

我記得約十年前《天下雜誌》標竿企業聲望調查中，問到「企業家最佩服的企業家」，雖然隨著時間、年紀以及逐漸淡出企業第一線經營舞台，不過我的名字卻還是一直名列其中被提及，我相信這不是因為顯性的富，而是因為隱性的影響力－多年來在社會的形象、為社會及產業培育人才而有的影響力。

就如同我由宏碁退休後，我所傳承最為寶貴的東西不在有形的資產，反而是無形的理念與價值觀，這對企業來說更為重要。宏碁當年就是由一群志同道合的夥伴共同創業，在使命感下實踐共同的目標，塑造一個能不斷學習、成長、歷練和發揮的舞台及組織文化。

對於一個人所留下的遺產，往往不只是看得見有形的富，更重要的是無形的理念、價值觀、形象及社會的影響力，還有人脈，這是隱性與無形的富，能傳承得更長久且廣泛地影響家族成員，並持續貢獻社會，這才是我心目中真正的「富」。

此外，快樂與幸福也是一種富有，雖然快樂和幸福不是傳統對於富的定義，但有了快樂和幸福，富才有意義；若沒有快樂及幸福，人生又有什麼意義？還有「利他」也是一種隱性的富，讓自己成為對他人及社會有所貢獻的人，相信一定能過著心靈富足的美滿人生。

（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）