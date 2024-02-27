廖元豪／立委質詢已無法問責，聽證吧

廖元豪 新科立委徐巧芯二月二十三日質詢行政院長陳建仁，場面火爆，你來我往唇槍舌戰。但，事實澄清了嗎？台糖瘦肉精到底是怎麼驗出來的？台中市政府、食藥署、衛福部、行政院，為什麼說法不一？

大家多半只看到新聞標題引用雙方「金句」，特別是陳建仁反質詢、搶答「怒嗆」的一些話語。最終，似乎仍是雙方把「立場」大聲喊出來，沒有任何溝通、澄清的效果，社會大眾「知的權利」也未能得到滿足。

憲法上的「立委質詢官員」制度，乃是行政院向立法院負責的問責機制，而不是雙方平等辯論，更不是喊話對罵的菜市場。憲法之所以叫做「質詢」而不是「辯論」，就是要設計一個「立委問，行政院答」的上下關係，這才叫做「行政院向立法院負責」！請問，立委問東，官員答西；立委問到一半官員插嘴，甚至反問，這叫做「質詢」？算是「向立法院負責」？

雖然立委質詢時確實偶有過分謾罵，或自行申論而不把重心放在「問」的狀況。但更常見的局面，其實是官員實問虛答、以嗆代答，使得質詢完全無法發揮功能。尤其前行政院長蘇貞昌多次反質詢，讓認真準備的立委質詢無法發揮功能，甚至可藉此怪招提升聲量，自此，各級官員簡直是找到了「範本」，面對立委質詢一個個比凶比嗆比憊懶。這樣的質詢，能問責嗎？就算立委的準備工夫再多十倍，面對這種用輕蔑態度嗆聲的官員，能問出什麼東西來？

質詢會變質，最關鍵原因就是它其實是一種依賴君子風度的軟性機制。官員有備詢義務，但不來備詢，或是上臺後亂講、撒謊、拒答、反質詢，也沒有任何法律制裁。一皮天下無難事，你奈我何？大眾往往只看到立委凶巴巴罵人，但其中有一大部分其實是面對憊懶不配合的官員，無可奈何下的發洩。再加上網路時代重視衝突與聲量，誰大聲誰就上版面，沒人在乎「說了什麼」或「真相為何」，所以官員居然學到這種「嗆回去就有標題」的惡習。

另一方面，我國憲法設計的質詢，是預設內閣制的「行政立法一體」。在這樣的模式下，執政黨立委通常都會對「自己人」有禮有節；反對黨立委則在行政立法一體的鐵板下，找到一些空隙可以發揮效果。

有鑑於此，立法院現在在規畫設計的「聽證」，如果要有意義，應該是參考美國的一種準司法「庭審」程序，而不是一般性的政治對話。因為接下來四年，絕對不會是「內閣制」的場景。

立法院或所屬委員會每次聽證，應有明確的議題，邀請官員在內的各界人士擔任「證人」出席「作證」。證人所說的話都是「證詞」，必須宣誓或具結—所以撒謊就有偽證等刑事處罰。此外，無故拒絕出席或拒絕回答問題，立院可以科處罰鍰，或是制定藐視國會罪交由司法處理。這樣的聽證才真正能夠讓「行政院向立法院『負責』」。而且有司法機關最終裁決，也可公平判斷立委是否逾越調查權應有的憲法界限。因此，出席聽證者無須使用「反質詢」等粗野的方式，也可以避免被亂問不相干的事情。最後，詳盡的聽證紀錄將整理為逐項具體的「立法事實認定」，成為立法修法的基礎，取代現在立法粗略空洞的「立法目的」。

細緻的立院聽證制度，有機會讓立委問政與官員課責都回到正軌。期盼新國會下，作秀吵架的問政場景，能夠漸漸轉到聽證程序中進行專業細緻的討論，讓思辯民主落實在中華民國。（作者為政治大學法律學系副教授）